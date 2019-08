Theater aan Zee: theatrale wandeling van 2,5 kilometer neemt bezoekers mee op de Oosteroever Leen Belpaeme

01 augustus 2019

18u09 2 Oostende Op de Oosteroever kan je tijdens Theater aan Zee een uniek project bezoeken over ongelijkheid. Het thema wordt heel laagdrempelig aangesneden, maar de boodschap komt aan het einde wel aan. Het is één van de grootste projecten van TAZ ooit. Je hebt op het einde van The Village niet enkel een twee uur durende wandeling en zeven locaties aangedaan, maar je bent ook een unieke ervaring rijker.

Amira wil apotheker worden. Ze doet het goed op school, heeft een hecht gezin en ze is slim. “Toch zal ze veel doorzettingsvermogen nodig hebben om het te maken”, zo krijg je te horen als je met een app The Village bezoekt. Wetenschappers hebben zeven profielen opgemaakt op basis van de verhalen van 70 kinderen uit Oostende. Bij de profielen werd gekeken op basis van wetenschappelijk onderzoek hoeveel kans deze kinderen hebben om hun droom waar te maken. Voor Amira is het iets meer dan 80 procent. Haar naam kan immers, zo wees onderzoek uit, een obstakel zijn. Voor The Village Oostende deden Stichting Nieuwe Helden en KAAP sinds begin 2018 een uitgebreid vooronderzoek naar het thema ongelijkheid in Oostende en de rest van Vlaanderen en Nederland. Ze spraken met wetenschappers, politici, hulpverleners, ouders en kinderen en vele anderen die dagelijks bezig zijn met ongelijkheid. Met The Village nemen ze jou mee in de bevindingen van dit onderzoek. “We proberen samen met jou te begrijpen hoe het systeem in elkaar zit. Of en hoe het kan veranderen en welke rol wij daarin zouden kunnen spelen”, licht Lucas De Man toe.

Stichting Nieuwe Helden neemt zijn bezoekers tijdens The Village mee langs een tocht van 2,5 kilometer op de Oosteroever en confronteert hen met verschillende onderdelen van ongelijkheid. The Village is door de unieke combinatie van verhalen, kunstinstallaties en theatrale elementen op verschillende locaties een verrassende belevingstocht. Je komt op zeven locaties. Op de eerste stopplaats worden de verhalen van de kinderen vertelt in kleine huisjes, nagemaakt volgens huizen die hier ooit gestaan hebben. De locatie op de Oosteroever is dan ook niet toevallig. “Hier komt het verleden en de toekomst samen. Heel wat huizen moesten verdwijnen voor nieuwe projecten voor mensen die dit kunnen betalen. Tegelijk houden we op een gegeven moment halt op de bankjes die uitkijken over de stad. Hier horen mensen verhalen van 20 Oostendenaars van een schepen tot een visser over burgerlijke ongehoorzaamheid”, licht Lucas De Man toe. Speciaal voor het project, waar anderhalf jaar aan werd gewerkt, werd een app ontwikkelt die de bezoekers begeleidt, niet alleen fysiek, maar Lucas De Man geeft ook inzicht in de werkwijze en het doel van het project onderweg. Je kan op sommige punten ook gewoon kiezen voor muziek of stilte. De verhalen worden vertelt door ondermeer Willy Versluys. De reder vertelt over zijn project in de vismijn. Ook architect Johan Smalle van de vzw Oostendse Oosteroever die zich al jaren verzetten tegen de hoogbouw, komt aan het woord. Wie de wandeling doet heeft niet enkel stof om na te denken, maar zal ook volledig ondergedompeld zijn in de geschiedenis en de gevoelige thema’s van de Oosteroever.

In een van de nieuwe loodsen van de vismijn is een unieke installatie waarbij je geconfronteerd wordt met persoonlijke keuzes. De uitwerking is werkelijk geniaal en een unieke ervaring. Net als de rest van de tocht eigenlijk. Helemaal op het einde kan je overigens al het onderzoekswerk van de Stichting Nieuwe Helden nalezen.