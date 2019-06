Theater Aan Zee stelt indrukwekkend programma vol premières en unieke performances voor Timmy Van Assche

07 juni 2019

15u33 0 Oostende 600 voorstellingen, zestig locaties en 70.000 tickets. Dat zijn de indrukwekkende cijfers van de 23ste editie van Theater Aan Zee, dat van 31 juli tot en met 10 augustus Oostende inpalmt. Gastcurator Lucas De Man koos ‘betrokkenheid’ als festivalthema. De ticketverkoop start op 17 juni.

‘Het is aan jou, het is aan mij, het is aan ons, het is aan.’ Zo luidt het motto van de nieuwe editie van Theater Aan Zee. Het programma werd samengesteld door het artistieke team van TAZ en haar culturele partners in samenwerking met gastcurator Lucas De Man en Stichting Nieuwe Helden. Ze reiken de hand naar kunstenaars, het publiek, bedrijven, verenigingen, inwoners en de media om het thema uit te dragen. “Wij spelen allemaal een rol in wat wij een samenleving noemen. Maar wat vinden we belangrijk? En wie is die ‘wij’? In theater kan je die zoektocht delen.” Omwille van langere speelreeksen van de verschillende projecten en enkele locaties met grote capaciteit, kan TAZ dit jaar een 70.000-tal zitjes voorzien, een stijging met 20 procent tegenover vorig jaar. “TAZ hoopt hiermee tegemoet te komen aan het publiek en de vraag naar meer tickets”, zegt Luc Muylaert van TAZ. “Naast het Kursaal maakt TAZ voor het eerst gebruik van zaal Nieuwland, De Kreeke, de binnenruimte van de Kunstencampus aan Zee, het Sint-Andreasinstituut, een loods in de Blauwkasteelstraat, het FMDO-ontmoetingshuis Marcelline en een loods bij Duinenwacht.”

Breed gedragen festival

De opening van TAZ op woensdag 31 juli wordt een massaperformance met mensen uit de vele lagen en straten van de stad, bewoners en passanten. De Man zoekt 1.000 participanten die dan om 16.30 uur een beeld maken op het strand, waarbij ze samen de letters vormen uit de slagzin. Het geheel wordt gefilmd met een drone en vervolgens naar alle media gestuurd met de boodschap ‘in Oostende zijn we bezig’. Wie wil deelnemen, kan zich inschrijven via theateraanzee.be. Diezelfde dag om 21 uur wordt de centrale ontmoetingsplaats Café Koer in het Leopoldpark geopend. En TAZ maakt haar naam als breed publieksfestival waar met ‘De aan jou’-actie. Iedereen die wil kan tickets kopen en deze schenken aan anderen, als cadeau aan mensen die zich inzetten voor iets of iemand. TAZ voorziet hiervoor tweeduizend tickets voor elf verschillende voorstellingen. “Ik geloof niet in gratis kaartjes omdat je daarmee ons vak devalueert, maar ik geloof wel in mensen uitnodigen”, vervolgt De Man.

Knappe affiche

Het programma telt 600 voorstellingen van uiteenlopende aard: theater, literatuur, poëzie en muziek. In totaal staan maar liefst dertien premières en avant-premières op het festivalprogramma. Een première om naar uit te kijken, is ‘Yes, please!’, een ode aan de erotische fanatasie. Met een caravan omgebouwd tot geluidsstudio wordt gepolst naar de fantasieën van het brede publiek. Ook The Village is een voorstelling om in de gaten te houden. Via een interactieve app wordt de deelnemer geleid door een theatrale, interactieve tentoonstelling van 2,5 kilometer op Oosteroever. Onderweg kom je verhalen, kunstinstallaties en theatrale elementen tegen op verschillende locaties. Het Jong Theater-programma keert terug .

Schoon volk

Een aantal theatermakers brengen autobiografisch werk of blikken terug op een rijkgevulde carrière in de podiumkunsten. In ‘Vriend of Vijand’ brengt oorlogsverslaggever Rudi Vranckx zijn persoonlijke oorlogservaringen en unieke beelden tussen de liedjes van Bram Vermeulens album ‘Oorlog aan den Oorlog’, gebracht door topmuzikanten en dochter Katarina Vermeulen. Oostendenaar Sebastien Dewaele brengt met muzikant Peter Bultink de monoloog ‘Marinus’ op scheepswerf IDP. Zo duiken ze in de vergeten kapersgeschiedenis van Oostende. De voorstelling van Stijn Meuris en Room 13 Orchestra in het Kursaal over Stephen Hawking is nog een première.

Muziek

Lode Pauwels en Wouter Vanmeenen van muziekclub De Zwerver selecteerden acht jonge bands voor Jong Muziek. “Nieuw dit jaar is het café Manuscript als één van de vier podia waar ze tijdens TAZ te zien zullen zijn. De selectie is ook dit jaar zeer uiteenlopend gaande van elektronische muziek tot hiphop en jazz/postrock. Een van deze jonge talenten wordt gelauwerd met de opname van een videoclip en een concert op het muziekfestival Leffingeleuren 2019.” Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) besluit. “De grenzen tussen de verschillende genres worden alsmaar kleiner. Het festival blijft ook een breed publiek aanspreken en steeds meer Oostendse organisaties worden betrokken. TAZ blijft een absolute topper op onze evenementenkalender, samen met de Paulusfeesten en het Filmfestival.” Het complete programma van TAZ komt online op theateraanzee.be vanaf 12 juni, tickets zijn beschikbaar vanaf 17 juni.