The Crystal Ship wordt uitgesteld omwille van de onvoorspelbare evolutie van de coronavirus-pandemie Leen Belpaeme

12 maart 2020

14u45 0 Oostende De vijfde editie van kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende vindt pas plaats in april en is grotendeels in openlucht, maar de stad Oostende heeft nu beslist om het festival toch uit te stellen. Dit vooral door de onvoorspelbare evolutie van de coronavirus-pandemie.

The Crystal Ship is een jaarlijks kunstenfestival in Oostende. Tijdens de paasvakantie creëren (inter)nationale artiesten kunstinstallaties en muurschilderingen met de stad als canvas. De vijfde editie van The Crystal Ship wordt echter van de coronavirus-pandemie verplaatst naar een latere datum. “Het is cruciaal dat we de veiligheid van artiesten en bezoekers waarborgen. Gezien de huidige evoluties en reisrestricties is het evenement uitstellen de enige juiste keuze.”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “We zijn natuurlijk teleurgesteld, want we waren helemaal klaar om er een topeditie van te maken. We blijven niet bij de pakken zitten, dus hou onze social media pagina’s in de gaten voor een nieuwe datum. We maken er sowieso een spetterende verjaardagseditie van later dit jaar”, zegt Bjørn Van Poucke, curator van het festival.