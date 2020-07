The Crystal Ship uitgesteld en toch kan je deze vier nieuwe werken bewonderen Timmy Van Assche

17 juli 2020

16u01 0 Oostende De vijfde editie van kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende in april werd uitgesteld door het coronavirus. Toch kan je deze zomer vier nieuwe werken ontdekken in de groene rand van Oostende. De gerenommeerde kunstenaars DFace, Elisa Capdevila, ERES en Case Maclaim lieten hun creativiteit los op de stad. Wij stellen ze al even voor.

Iconische DFace

DFace is een levende legende in de streetartscene. “Elk jaar opnieuw probeerde The Crystal Ship hem te strikken, dit jaar hapte hij toe. Hij kwam zelfs met de motor vanuit Londen naar Oostende. Referenties naar punkmuziek, skaten en Roy Lichtenstein kenmerken zijn werk. Zo is de gigantische kussende zeemeermin die hij in Oostende schilderde een knipoog naar pop-art”, zegt Pieter Hens van Toerisme Oostende. “De iconische kleuren, ongelofelijke creativiteit en het vakmanschap bewijzen wat voor topper DFace is.”

BLM

Case Maclaim schilderde al een prachtig portret in Oostende. Nu nam hij de muur van een arts en kinesiste onder handen. In zijn typische realistische stijl schilderde hij een vrouw die een witte substantie van de handen wast, symbool voor ‘white washing’, een praktijk in de filmindustrie waarbij witte acteurs meer rollen krijgen, zelfs als het gaat over niet-witte personages. Discriminatie ligt hem namelijk heel nauw aan het hart. “De handen zijn een terugkerend onderwerp, iets waar de eigenaars van het huis bijzonder blij om zijn. Het gedicht van hun overleden moeder ging ook over handen”, zegt Hens nog.

Slapende baby

Voor een knipoog naar de Vlaamse Meesters moeten we bij Elisa Capdevila zijn, met haar impressionistische murals. Ze nam mede-artieste Alba onder de arm en schilderde een gigantische slapende baby op de muur van Bluebridge, een incubator die bedrijven in de blauwe economie stimuleert. De jonge Spaanse werkt altijd rond de kindertijd, nostalgie en familie. De Brusselse artiest Eres schilderde dan weer een gigantisch eerbetoon aan de zorgsector, zes meter hoog en veertien meter lang. “Hij deed dit in een typische collagestijl en koos bewust om de verplegers en artsen zonder hoofd af te beelden, zodat iedereen er zich door aangesproken kon voelen. Het werk staat op de lokalen van hockeyclub Eclair tegenover het ziekenhuis AZ Damiaan”, verklapt Pieter Hens nog.

Werk verhuisd

Het opvallende kunstwerk van Alexis Diaz dat in 2017 nog in de Kapellestraat stond, kreeg nu een nieuwe plek op Oosteroever in de Hendrik Baelskaai 27. Zijn grote fantasierijke tekeningen zitten boordevol details. “Voor hij aan zijn Oostends werk begon, trok Alexis Diaz naar het stadsmuseum om inspiratie op te doen. In een van de boeken vond hij het oude wapenschild van de stad en het verhaal van de drie sleutels. Met die mythe in het achterhoofd ontwierp Diaz een nieuw wapenschild voor Oostende, inclusief zeemeermin, meeuw en walvissen”, besluit de marketingmanager van Toerisme Oostende.

Praktisch

Het uitgestippelde parcours met 62 grote muurschilderingen en een honderdtal kleine interventies kun je uiteraard gratis bezoeken, te voet of met de fiets. Een plannetje met alle nieuwe werken vind je aan de balie van Toerisme Oostende, en kun je ook downloaden op de website visitoostende.be.