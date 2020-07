The Crystal Ship opnieuw een stukje uitgebreid deze zomer Leen Belpaeme

06 juli 2020

Oostende De vijfde editie van kunstenfestival The Crystal Ship in april werd uitgesteld omwille van het coronavirus. Er werden uiteindelijk toch vier extra werken gecreëerd om de liefhebbers dit jaar te bekoren.

Deze zomer kan je vier nieuwe werken ontdekken in de groene rand van Oostende. Case Maclaim maakte een nieuw werk in de Duinhelmstraat. Case staat bekend om zijn fotorealistische werken die worden gekenmerkt door emoties, helder kleurgebruik en de uitvergroting van het menselijk lichaam. Hij heeft al een werk in Oostende op de gevel van Ron’s Pub. Case ging voor zijn werk op café en praatte wat met de vaste klanten. Oostendenaar Alan viel meteen op en bracht het verhaal van zijn vader die als luitenant tegen de nazi’s had gevochten. Hij besloot de man na te schilderen op de muur van het café. Oorspronkelijk was het de bedoeling om met lokale artiesten te werken, maar door de versoepelingen kon The Crystal Ship met DFace zelfs een wereldtopper uit Londen binnenhalen. Hij maakte een opvallend werk in de Duinhelmstraat. Er werd overigens bewust gekozen voor locaties in de rand van de stad om deze zomer zoveel mogelijk bezoekers te spreiden over de stad.

Ook Elisa Capdevila en ERES lieten hun creativiteit los op onze stad. Het werk van ERES werd eerder al onthuld aan de achterkant van ziekenhuis AZ Damiaan. Dit werk is een eerbetoon aan de zorg geworden. Het werk van Alexis Diaz dat gemaakt werd in 2017 in de Kapellestraat kreeg een nieuwe plek op Oosteroever op de zijgevel van O.666. Het werk was al even verdwenen uit het straatbeeld, maar is nu dus terug. Ook Strook kwam langs om zijn houten kunstwerk boven Toerisme Oostende een opknapbeurt te geven.