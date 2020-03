The Crystal Ship komt terug en viert al vijfde verjaardag Leen Belpaeme

05 maart 2020

14u28 0 Oostende Dit voorjaar vindt de vijfde editie van het Oostendse kunstenfestival The Crystal Ship plaats met het thema Home Is Where The Heart Is. De Stad aan Zee nodigt opnieuw enkele internationale artiesten uit die elk een nieuwe muurschildering of kunstinstallatie creëren tijdens de paasvakantie. Nieuw dit jaar is dat er ook heel wat activiteiten worden georganiseerd.

Het streetartfestival The Crystal Ship heeft Oostende de voorbije jaren grondig ingekleurd. De stad kreeg niet alleen meer dan 60 unieke streetartwerken, het festival was ook belangrijk voor het imago van de stad. Dit jaar komen opnieuw 12 getalenteerde artiesten langs tijdens de paasvakantie. Die creaties vervoegen de 60 andere werken en breiden zo het gratis kunstenparcours door de stad uit. Met het thema Home Is Where the Heart Is vraagt het kunstfestival de deelnemende artiesten om hun hart op tafel te leggen. “Want als ‘thuis’ echt de plek is waaraan je jouw hart hebt verloren, is het dan wel een woning? Of een stad? Kunnen het ook de armen zijn van jouw lief? Of de vrienden met wie je optrekt? De scene waarin je vertoeft? Heb je daar ooit al eens over nagedacht?”

Nieuw dit jaar is dat je nu ook tijdens de paasvakantie allerlei activiteiten kan beleven én de artiesten live aan het werk kan zien. Er is onder meer een chatbot beschikbaar die je langs de werken van The Crystal Ship gidst. Deze geeft niet enkel uitgestippelde routes, maar zorgt ook voor extra info over de verschillende creaties. Tijdens het street art-festival zal je ook enkele vernissages kunnen bewonderen van deelnemende kunstenaars. Aryz, Wasted Rita en Robert Ciredz laten je alvast kennismaken met enkele van hun unieke creaties.

Ontdek het volledige programma via thecrystalship.org.