The Crystal Ship brengt vlak bij AZ Damiaan eerbetoon aan helden van de zorg Leen Belpaeme

10 mei 2020

18u24 0 Oostende In de schaduw van het Oostendse AZ Damiaan brengt The Crystal Ship met een opvallend kunstwerk hulde aan de zorgverleners.

De vijfde editie van kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende is uitgesteld omwille van het coronavirus, maar dat betekent niet artiesten zich niet uitleven. In deze moeilijke periode besloot The Crystal Ship, in samenwerking met Belgisch streetartkunstenaar ERES, de zorgverleners van ziekenhuis AZ Damiaan in Oostende een hart onder de riem te steken.

De creatie is te zien op de muur van Eclair Hockey Club Oostende, vlak bij het ziekenhuis. “Met dit nieuwe kunstwerk in de collectie van The Crystal Ship slaan we twee vliegen in één klap. Enerzijds vind ik het belangrijk om de helden van hier te bedanken voor hun eindeloze inzet en goede zorgen. Anderzijds ondersteunen we met dit werk een lokale, Belgische kunstenaar. In deze tijden is #SupportYourLocals mijn mantra. Tegen de zomer zullen we trouwens nog drie extra muren toevoegen aan ons parcours”, zegt Bjørn Van Poucke, curator van het festival.

Blijvende herinnering

Streetart wil vooral communiceren en een boodschap brengen. Dat is ook nu het geval. “We rekenen op de zorgverleners als het niet goed gaat met de gezondheid. Zij zijn degenen in wie we onze hoop vinden dat alles mag goedkomen bij een ziekte of ongeval. Wanneer de burger een stap naar achter zet, zetten zij er een naar voor. Een hart voor de zorg dus”, zegt kunstenaar ERES.

Volgens Bart Tommelein is de creatie een blijvende herinnering aan deze moeilijke periode en een hulde aan alle helden van de zorg. “Hopelijk geeft dit werk een extra duwtje in het bestrijden van het virus.”

Algemeen directeur Bart De Bock bedankte The Crystal Ship in naam van het personeel van AZ Damiaan. “Het wordt gewaardeerd dat er zoveel solidariteit is. Het geeft moed om verder te doen.”