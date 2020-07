Terwijl binnen het optreden plaatsvindt, luister je live met een koptelefoon op het strand Leen Belpaeme

10 juli 2020

10u38 0 Oostende Naast de gedeelde activiteiten in de Oostendse wijken, onder de noemer Zomer in O., zet KAAP in op livemuziek mét publiek. Een hele zomer lang organiseren ze bijna elke vrijdag en zaterdag concerten binnen en buiten hun zaal op de Zeedijk. Met een koptelefoon luister je zo pakweg vanop het strand naar het optreden.

KAAP heropende ondertussen de deuren in Oostende. “Na drie maanden online livestreamconcerten is het tijd om weer het publiek erbij te halen”, zegt Melopee Dedeurwaerder, communicatieverantwoordelijke kunstencentrum KAAP. “We hebben de zaal in Oostende tijdens de verplichte sluiting nieuw leven ingeblazen. Een likje verf, een nieuwe bar en een nieuw, fris concept waarbij we ook croques, cake en cocktails serveren.”

Takeawayconcerten

Door de maatregelen rond social distancing zijn de plaatsen beperkt, zowel voor het Zomerkaffee als de concerten. “Het is heel jammer dat we niet meer mensen mogen binnen laten. Onze zomerconcerten zijn de kans voor nieuwe bands om voor een publiek te spelen, maar 37 plaatsen is natuurlijk wel wat weinig. Daarom bedachten we een alternatief. Je kan met een koptelefoon het concert beluisteren buiten de zaal. We noemen het ‘takeawayconcerten’. Een zender op het dak laat je toe een eindje te wandelen terwijl je luistert naar het liveconcert in de zaal. Wat kuieren op de Zeedijk of gezellig met de voeten in het zand, je kiest zelf.”

“We hebben heel wat tijd gekregen om alternatieven uit te werken tijdens de lockdown. Met onze prachtige locatie zagen we meteen dat de zeedijk eigenlijk een perfect verlengde van onze zaal kon zijn. Bij het huren van de koptelefoons krijg je trouwens meteen een lekkere tapasbox met een fris drankje naar keuze.”

Heel de zomer lang

In tegenstelling tot vorige jaren is de zomer vreemd genoeg drukker dan anders. “Zowel Brugge als Oostende kwam plots met een zomerprogramma waarbij de vraag gesteld werd deze mee in te vullen. Uiteraard zijn we daar enthousiast over, maar de focus voor ons ligt deze zomer in Oostende, met de concerten en literatuurmomenten, maar ook met ons Zomerkaffee. Het is het eerste jaar dat we elke dag open zijn, en dat al van 12 uur. Het wordt een drukke zomer na een ietwat leeg voorjaar.”

Het zomerprogramma van KAAP vind je op www.kaap.be.