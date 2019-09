Terreurslachtoffers Zaventem en Maalbeek vinden steun bij elkaar in Koninklijke Villa. “Hier kunnen ze hun verhaal kwijt” Leen Belpaeme

27 september 2019

16u55 3 Oostende Voor het eerst zijn slachtoffers van de terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek op bezoek gekomen in de Koninklijke Villa in Oostende. De elf gingen een hele week in gesprek met elkaar. Een van die slachtoffers, de Oostendse Myriam Gueuning, trok aan de kar om hulp op poten te zetten voor haar lotgenoten. “Aan de buitenkant lijkt het alsof het goed gaat. Aan de binnenkant is dat niet zo.”

De aanslagen in Brussels Airport en metrostation Maalbeek gebeurden ondertussen ruim drie jaar geleden, op 22 maart 2016. Maar de littekens zijn niet alleen fysiek, maar ook mentaal nog altijd aanwezig. In België zijn zo’n 1.000 mensen officieel erkend als slachtoffer, maar toch is er weinig gespecialiseerde hulp ter beschikking. “Al die mensen hebben hulp gezocht bij psychologen en psychiaters, maar zij hebben vaak niet de nodige bagage om de juiste ondersteuning te bieden”, zegt Tom Decraecke, coördinator van de Koninklijke Villa.

Ze riepen dat iedereen naar de uitgang moest lopen, maar in de plaats ging ik liggen. Ondertussen vond de tweede ontploffing plaats. De drie dames die naast me lagen, kunnen het nu niet meer navertellen Myriam Gueuning

In het zorghotel werd aanvankelijk de focus gelegd op kankerpatiënten, maar het was Myriam die wees op de grote blinde vlek in de hulpverlening. De Oostendse ging aankloppen bij de Koninklijke Villa om het project mee te trekken en vond onmiddellijk een luisterend oor.

3.000 graden

Myriam was erbij op 22 maart 2016 in de luchthaven, om haar man af te zetten die op reis vertrok. Toen gebeurde de eerste ontploffing. “Ze riepen dat iedereen naar de uitgang moest lopen, maar in de plaats ging ik liggen. Ondertussen vond de tweede ontploffing plaats. De drie dames die naast me lagen kunnen het nu niet meer navertellen. Een van hen was de mama van een van de slachtoffers die hier deze week aanwezig was. Ik weet niet waarom ik het overleefd heb. Ik kreeg de kracht van 1.000 kilo, 190 decibel en de hitte van 3.000 graden tegen mij. We bleven lang liggen tot de mensen van de federale politie ons kwamen helpen.”

We zijn met de groep ook naar de Mercator geweest, maar dat bezoek moesten we sneller afronden. De koorden deden iemand denken aan Zaventem en hij kon er niet meer blijven. Het zit soms echt in de kleine dingen Myriam Gueuning

De psychologische gevolgen zijn eveneens groot, weet ook Myriam jammer genoeg. “Maar de realiteit is dat we hier geen enkele kennis hebben over PTS, het posttraumatisch stresssyndroom. Uiteindelijk heb ik een ploeg in Parijs gevonden die kon helpen. Institut Horizons heeft een pak ervaring en was al betrokken bij de begeleiding van de slachtoffers na de terroristische aanslagen in Parijs en Nice. Ze hebben een heel specifieke aanpak. Een van de belangrijkste aspecten is dat de mensen erkenning krijgen als slachtoffer en samen kunnen praten. Veel van deze mensen zijn geïsoleerd. Ze komen niet meer buiten en kunnen niet werken. Hier zien ze dat ze niet alleen zijn en kunnen ze zaken vertellen die ze nog nooit gezegd hebben. We zijn ook op uitstap geweest, naar het Festival van Vlaanderen in Gent bijvoorbeeld. Voor veel deelnemers was dat een grote stap om terug in de massa te komen, maar het is gelukt. We zijn ook naar de Mercator geweest, maar dat bezoek moesten we sneller afronden. De koorden deden iemand denken aan Zaventem en hij kon er niet meer blijven. Het zit soms echt in de kleine dingen.”

Agenten met trauma’s

Het project krijgt volgend jaar al een vervolg. “We kunnen rekenen op financiële ondersteuning van CAAMI: la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-invalidité, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. We kregen ook al toezegging om in 2020 een nieuwe groep te ontvangen. Het zou dan gaan om agenten van de federale politie, omdat ook daarvan heel veel mensen trauma’s hebben opgelopen”, aldus Myriam.