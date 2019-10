Tegen eind dit jaar stappenplan voor renovatie Thermae Palace Hotel? Leen Belpaeme

22 oktober 2019

06u10 0 Oostende Er is nog geen concreet plan voor het Thermae Palace Hotel. De stad wil tegen eind dit jaar een stappenplan in handen hebben samen met de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) van de Vlaamse overheid voor de renovatie en uitbating. In mei werd aangekondigd dat de stad met PMV in zee zou gaan. Zij zijn nog volop bezig met het complexe dossier.

PMV begeleidt met de erfgoedkluis onroerend-erfgoedprojecten. Bedoeling was dat ze binnen de zes maanden een stappenplan zouden voorleggen voor het Thermae Palace Hotel. Het gebouw heeft dringend een restauratie nodig. Vanessa Vens vroeg in de gemeenteraad naar een stand van zaken. “We zitten momenteel nog altijd in de eerste fase waarbij een stappenplan wordt opgemaakt”, vertelt schepen Björn Anseeuw (N-VA) Er moeten drie vragen beantwoord worden. “Eerst is het belangrijk om de juridische toestand te inventariseren. Wie is nu eigenaar van het gebouw? Dat is in dit geval iets complexer dan bij een gewone woning. Daarnaast moet er objectief onderzocht worden hoe groot de investering nu precies zal zijn. Er zijn in het verleden enkele plannen op tafel gelegd door de private investeerders, maar het is belangrijk dat er los van het studiewerk van de kandidaten objectief bekeken wordt hoeveel een renovatie zal kosten. Als laatste moet er bekeken worden welke rol het Thermae Palace hotel kan spelen in de markt. De participatitemaatschappij is nu nog bezig met dit proces en eind dit jaar moeten we een antwoord hebben.”