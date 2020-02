Tegen de wind inbeuken? Of even genieten op een bankje? Zo beleeft Oostende storm Ciara Timmy Van Assche

09 februari 2020

17u12 4

In Oostende zijn ze wel een stormpje gewoon, maar toch levert zo’n uitzonderlijk weer mooie beelden op. Tegen de wind in beuken met de fiets, kinderen die hun armen spreiden op het strand of lekker ingeduffeld op de dijk wandelen: het hoort er allemaal bij. Enkelen vonden het zelfs aangenaam om even op een bankje te verpozen. En enkele liefhebbers trokken met hun metaaldetector het strand op. In het Maria Hendrikapark, het grootste stadspark van Vlaanderen, was het rustig. Het park was, in tegenstelling tot andere parken, niet gesloten. Al kon je het aantal wandelaars wel op één hand tellen.