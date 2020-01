Tegen 2025 wil Haven Oostende een waterstoffabriek met elektriciteit van de windmolenparken op zee Leen Belpaeme

27 januari 2020

09u38 0 Oostende Haven Oostende, DEME Constructions en PMV hebben een exclusieve samenwerking aangekondigd om tegen 2025 een fabriek te bouwen in het havengebied van Oostende die groene waterstof produceert. Er wordt daarbij gerekend op elektriciteit van de windmolens op zee. De bedoeling is de pieken in de productie op te vangen en om te zetten in waterstof.

De Haven van Oostende kan opnieuw goed nieuws aankondigen. Na het contract voor een fabriek voor onderwaterdrones voor de marine, wil de haven ook een waterstoffabriek helpen bouwen. Het totale project zou enkele 100den miljoenen euro’s kosten. Tegen eind 2020 wordt een ontwikkelingsplan opgemaakt. “We kunnen wel al meegeven dat hiervoor een terrein op Plassendale 1 van 7 hectare wordt gereserveerd. Het ligt dicht bij het spoor en het water. We mikken op een 30-tal jobs en er zullen ook toeleveranciers zijn, wat voor extra indirecte tewerkstelling kan zorgen”, zegt voorzitter Charlotte Verkeyn. De waterstoffabriek zou functioneren met groene elektriciteit dat geproduceerd wordt door de windmolens op zee. “Tegen eind 2020 staan er 399 windturbines te draaien voor onze kust, samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 2,26 GW. In het marien ruimtelijk plan werd ruimte voorzien voor nog een paar honderd windturbines die zo’n extra 1,75 GW gaan opleveren. De pieken in productie vallen echter zelden samen met de verbruikerspieken. Daar ligt de opportuniteit om het overschot op te vangen”, licht CEO van de haven Dirk Deklerck toe. Waterstof kan dan weer bijdragen tot CO²-reductie. Er wordt gerekend dat de fabriek een CO²-vermindering van 500.000 à 1 miljoen ton per jaar zou zijn. “Daarmee halen we als stad de energiedoelstellingen. Jaarlijks stoot Oostende 254.000 ton CO² uit. We zijn daarmee meer dan CO²-neutraal”, zegt ook een tevreden burgemeester Bart Tommelein. De partners rekenen er op dat het nieuwe hoogspanningsstation van Ventilus in Oostende wordt gebouwd en dat de groene elektriciteit van de nieuwe windmolenparken in Oostende aan land komt.

Grootste groene waterstoffabriek

Hoe werkt zo’n fabriek nu? “We gebruiken de elektriciteit van de windmolens die op dat moment niet gebruikt wordt voor iets anders. We nemen water binnen uit het kanaal en we passen daar elektrolyse op toe. Dat zijn gigantische hoeveelheden water, omdat we ook grote hoeveelheden waterstof willen maken. Het doel is om 50.000 ton waterstof per jaar te produceren”, licht CEO Dirk Deklerck nog toe. De nieuwe waterstoffabriek zou de grootste zijn in zijn soort in de benelux.

De fabriek zou er gefaseerd komen tegen 2025. “In een eerste fase wordt de algemene haalbaarheid verder onderzocht en een ontwikkelingsplan uitgewerkt” legt Tom Mortier van PMV uit. Daarna wordt een innovatief demonstratieproject met mobiele walstroom gestart. Tegen 2022 start de uitrol van een grootschalig walstroom project, gevoed met groene waterstof. De eindmeet is voorzien in 2025 met een commercieel groene waterstoffabriek in het kader van de geplande nieuwe offshore windconcessies.