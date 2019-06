Te weinig personeel om de extra drukte bij een hittegolf op te vangen, dus sluiten sommige horecazaken een stuk van hun zaak Leen Belpaeme

23 juni 2019

12u39 5 Oostende Met een hittegolf op komst maakt de kusthoreca zich op voor een volkstoeloop. Veel horecazaken hebben weliswaar een groot tekort aan personeel en sluiten zelfs een stuk van hun zaak, zoals Katrien Vergote van restaurant Venitien in Blankenberge. Ook in Oostende spreekt Luc Deklerck van Bistro Mathilda van een schrijnend gebrek aan personeel.

Het zomerseizoen start officieel pas binnen een week, maar door de hittegolf die voorspeld wordt verwacht de kust al een massa volk. Voor veel horecazaken wordt het weliswaar roeien met de riemen die ze hebben. Katrien Vergote is nog op zoek naar personeel en zal waarschijnlijk noodgedwongen een stuk van haar zaak moeten sluiten. “We zullen op het moment zelf kijken hoe druk het is en hoeveel personeel we hebben om te beslissen wat haalbaar is. We sluiten liever een stuk van ons restaurant, want als het volloopt en we kunnen de mensen niet goed bedienen dan is het anti-reclame en dat willen we niet.” De Venitien is een grote zaak met 260 plaatsen. De zaak bestaat al 50 jaar en ook heel wat personeelsleden werken er al jaren. Het probleem zijn vooral de grote pieken en dalen aan de kust. “Ik kan op voorhand niet te veel personeel vastleggen want als het regent snij ik in mijn eigen broekzak. Maar als het mooi weer is dan hebben we tussen de 800 à 1000 couverts per dag. We hebben dan een massa volk nodig om iedereen te kunnen bedienen. Het probleem is dat het moeilijk is om jobstudenten te vinden en te houden. Sommige zeggen dat ze zullen komen en bellen dan op het laatste moment af of komen gewoon helemaal niet opdagen. De mentaliteit zit er niet meer in om afspraken na te komen.” De zaak heeft zo’n 13 vaste medewerkers en dat loopt op tot 35 op drukke dagen.

In Oostende herkent Luc Deklerck van Horeca Middenkust en zaakvoerder van Bistro Mathilda het probleem. “Hier moeten we geen zo’n drastische maatregelen nemen omdat er geen dergelijke grote zaken zijn. Vooral zaken met een grote capaciteit ondervinden de nadelen omdat zij bij mooi weer plots twee tot drie keer zoveel klanten bedienen. Het is wel zo dat er overal een schrijnend tekort is aan personeel. Mijn broer baat brasserie Ocean uit op de zeedijk. Hij zou ook meer tafels op zijn terras kunnen plaatsen, maar doet het niet omdat ze het anders toch niet aankunnen. Het is een heel professionele beslissing van de Venitien. Je doet beter wat minder om ervoor te zorgen dat iedereen correct bediend wordt.” Vooral in de keuken is het moeilijk om mensen te vinden. “Wij moeten het doen met twee mensen minder in de keuken en ook in de Ocean hebben we keukenpersoneel tekort. Het is roeien met de riemen die je hebt en het is dit jaar echt schrijnend.” Toch hebben horecazaken aan de kust de extra inkomsten nodig. “We hebben de zomer echt wel nodig om het vast personeel ook in de winterperiode te kunnen behouden.”