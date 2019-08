TAZ voorbij? Tijd voor Paulusfeesten in Oostende: “Kom feesten in zeecontainer” Leen Belpaeme

11 augustus 2019

16u37 0 Oostende Vanaf maandag geven de Paulusfeesten er al voor de 47ste keer een lap op. De voorbije dagen werd de omgeving van de Sint- Petrus en Pauluskerk klaargemaakt om opnieuw duizenden bezoekers te ontvangen. Er zijn enkele nieuwe concepten, zoals het dukertje, een zeecontainer waar elke avond een dj-set zal plaatsvinden. “We blijven vernieuwen om onszelf uitdagen”, klinkt het bij de organisatie.

Theater aan Zee is nog maar net gedaan of Oostende maakt zich al op voor een week Paulusfeesten. Het is uitzonderlijk dat beide festivals elkaar zo snel opvolgen. “Er zijn maar twee dagen tussen, maar TAZ is geen concurrentie. We moeten ervoor zorgen dat mensen naar hier komen te feesten. Tegelijk hebben we met de Square ook gezorgd voor een hoek waar mensen gezellig kunnen zitten en praten”, vertellen coördinator Mario Panesi en voorzitter Joris Pollet. Maandag starten de feesten met onder meer Laura Tesoro en Coco jr. De Paulusfeesten werken dit jaar met thema’s. “Zo is er de tweede avond een Ostenschen Avond, waar de geest van Lucy Loes rondwaart, met onder meer Preuteleute. Verder komt Augustijn Vermandere zijn cd voorstellen en treedt Shore Shot op. Op de jongerenavond komen ook Regi en DiMaro langs”, licht voorzitter Joris Pollet toe. Er is ook wereldmuziek met een knipoog naar Afro C in Bredene, een Tribute Night rond 50 jaar Neil Young, Cosmo’s Foger-T en El Bandido. Voor het eerst is er een samenwerking met Q-music. De radiomakers verlaten dan even het Beach House om op het Sint Petrus- en-Paulus-plein een openluchtfuif te houden. Afsluiten doen de Paulusfeesten met een Extra Vaganza-avond. Drum Spirit zorgt voor het slot.

Geen etagetent

De aankleding steekt dit jaar in een nieuw jasje. “We zijn afgestapt van de etagetent en we geven meer ruimte aan de bezoekers zelf. Er is een bar opgebouwd in het midden van de tent in de vorm van een boot en we zijn voluit gegaan voor een gezellige inrichting. De leerlingen van het Ensorinstituut hebben de aankleding van het Dukertje, de zeecontainer waar dj-sets zullen plaatsvinden, gedaan. Het Dukertje bevindt zich ter hoogte van de Amandine. Hier gaan we voor het eerst voor dance op de Paulusfeesten en het zijn onmiddellijk mooie namen. Na 15 jaar is er opnieuw kinderanimatie. We hadden dat vroeger ook, maar omdat het team vrijwilligers ouder werd, viel dit een beetje weg. We willen dit initiatief echter nieuw leven inblazen, zodat de Paulusfeesten toegankelijk zijn voor iedereen”, vertelt Mario Panesi. De Paulusfeesten zijn traditioneel de ideale gelegenheid om mensen te ontmoeten, maar ook de muziekfans komen ruimschoots aan hun trekken. “Er staan bijvoorbeeld enkele parels op het programma in het JAC.”

360 vrijwilligers zijn de komende dagen in de weer om er mooie feesten van te maken. “Het is enkele jaren moeilijker geweest, maar nu is het aantal weer aan het stijgen. We hebben twee verantwoordelijken die daar een gans jaar mee bezig zijn en we proberen onze mensen ook in de watten te leggen door bijvoorbeeld een achtste dag te organiseren. In september trekken we er een dag op uit met alle vrijwilligers. We organiseren dan iets ‘met een hoek af’, zoals de feesten zelf, maar het zit ook altijd goed in elkaar.”