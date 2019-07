TAZ gestart met openingsperformance Leen Belpaeme

31 juli 2019

21u24 0 Oostende Theater Aan Zee is nu ook officieel gestart met de lancering van een filmpje met de slogan van deze editie. Zo’n 600 mensen verzamelden daarvoor op het strand in Oostende om de woorden “het is aan jou, mij, ons” te vormen.

Gastcurator Lucas De Man wilde graag TAZ openen met mensen uit alle lagen en straten van de stad. Hij deed dat door een beeld te maken op het strand waarbij mensen samen de woorden: “het is aan jou, mij, ons” vormen. Er kwamen, ondanks de sterke wind, 600 mensen naar het strand afgezakt om mee te doen aan de massaperformance. Ondertussen stonden nog eens tientallen mensen toe te kijken van op de zeedijk. Elk woord werd apart gevormd en daarvan werden beelden genomen met een drone. Het resultaat is een filmpje met de boodschap: “in Oostende zijn we bezig.”