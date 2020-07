Tattooshop geopend voor deur Herr Seele, krijgt raamschildering van Cowboy Henk Timmy Van Assche

17 juli 2020

06u38 15 Oostende In de Nieuwpoortsesteenweg 72 opende Bjorn Van de Velde (30) met zijn echtgenote Kim Milan (26) onlangs ‘B-tattoos’. Met kunstenaar Herr Seele als overbuur mocht een leuke afbeelding van stripheld Cowboy Henk op de ruit natuurlijk niet ontbreken.

De Belle Epoquewijk staat al langer bekend als een kleine vrijhaven voor eigenzinnige artiesten en kunstenaars. En met B-tattoos heeft de historische wijk er een nieuw adresje bij. Bjorn, afkomstig uit Asse, is sinds eind 2014 gediplomeerd tattookunstenaar en vond na lang zoeken eindelijk een geschikt plekje in de badstad. “Ik volgde een opleiding aan de Education Centre For Tattoo Art in Antwerpen, de eerste school in Europa voor gespecialiseerde opleidingen. Daarna begon ik te zoeken naar een geschikt pand in een centrumstad om er een zaak uit te baten én te wonen. Uiteindelijk viel ons oog op dit praktische gebouw in de Nieuwpoortsesteenweg, waar vroeger nog een kinesitherapeut actief was en daarvoor onder meer een kachelwinkel.” Bjorn houdt van realistische tatoeages met veel oog voor detail en fijn werk. “Het is een tekenstijl die ik al vroeg oppikte. Al van jongs af aan begon ik met tekenen, ik ben dan ook trots dat ik hier professioneel mee aan de slag kan gaan.”

Eer

Op de etalage pronkt nu een leuke tekening van stripheld Cowboy Henk. “Tekenaar Herr Seele is onze overbuur en vond het mooi bij onze tattooshop passen”, zegt Kim. “Het resultaat mag er zijn. Cowboy Henk straalt ‘Oostende’ uit in al haar facetten en het ontwerp heeft een leuke stijl.” De stripheld was eerder al het gezicht van promotiecampagnes in de wijk en heeft ook z’n eigen bier. “Ik heb overigens weet van minstens acht personen die een tattoo van Cowboy Henk hebben”, zegt Herr Seele. “Ik heb de Belle Epoquewijk de laatste jaren zeer fel zien veranderen en ben blij dat ‘mijn’ wijk nieuwe mensen aantrekt. Nee, zelf heb ik geen tattoo, daarvoor is mijn huid veel te licht van kleur (lacht). Pas op, ik heb het wel voor de stiel van tatoeëren. Het is toch een cultureel gegeven. Zo heb ik me goed ingelezen in bijvoorbeeld de traditionele tattookunst van Japan.” Leuk detail: samen met Herr Seele zullen ook exclusieve Cowboy Henk-tattoo’s worden ontworpen.

Praktisch

Een afspraak maken bij B-tattoos kan via 0474/69.75.13 of bjornvandevelde1@hotmail.com. Een sessie van één uur kost 85 euro. Meer inspiratie vind je op Instagram via btattoos_bjorn of op Facebook.