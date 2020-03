Tattoo laten zetten? Dat kan nog, maar alleen op afspraak Timmy Van Assche

13 maart 2020

17u01 0 Oostende Wie een afspraak heeft bij een tatoeëerder, hoeft niet te panikeren: de geboekte sessies bij tattooshops kunnen nog altijd doorgaan. “Alleen werken we niet meer volgens ‘vrije inloop’, ook niet wat betreft het plaatsen van piercings”, zegt Ann Vermander van Nail’s Tattoo in Oostende.

Er is heel wat te doen over restaurants en cafés die de komende tijd de deuren moeten sluiten. Maar wat als je net nu van plan was om, misschien na lang wikken en wegen, van plan was om een tattoo te laten zetten?

“We mogen enkel nog op afspraak werken”, vertelt Ann. “Klanten die een afspraak hebben, kunnen nog altijd op het afgesproken moment langskomen. Hetzelfde geldt voor piercings. Zomaar een tattooshop binnenstappen, mag niet meer. Dat gebeurt sowieso minder vaak, al zijn er toch veel toeristen die beslissen om tijdens een uitstap binnenwippen.”

“ Breng geen familie of vrienden mee”

Miranda Mylle van de bekende zaak Tattoo Bertje werkt sowieso al volgens afspraak en staat alleen in de shop. “Dat in tegenstelling tot andere tattoozaken waar er drie of vier tatoeëerders tegelijk aan de slag zijn. Toch merken we door het coronavirus minder telefoontjes en afspraken. Het lijkt allemaal wat kalmer te worden."

Eenzelfde geluid bij een bekende tattoozaak buiten Oostende. Zo blijven ook de afspraken bij Arthouse The Liner van Dagmar Verfaille gelden. “We werken, zoals steeds, achter gesloten deuren onder de beste hygiënische omstandigheden. Omwille van de huidige situatie is er extra handontsmetting beschikbaar in de wachtruimte. We vragen klanten om hier gebruik van te maken. Daarnaast vragen we om afspraken te annuleren indien je je zelf ziek voelt of effectief ziek bent, ook als dat zo is bij iemand binnen je gezin. We plannen die afspraken later opnieuw in. Als je in goede gezondheid verkeert, kan je afspraak doorgaan, maar kom wel alleen. Breng geen familie of vrienden mee.”

Officiële richtlijnen

Intussen heeft de ‘Belgian Bond of Tattooists’, zeg maar de sectorkoepel van tatoeëerders in ons land, na overleg met de hogere overheid officiële richtlijnen gekregen. “Tattooshops mogen van maandag tot vrijdag open blijven en werken enkel op afspraak. Ook in het weekend mogen tatoeages geplaatst worden, maar enkel na afspraak. Dit komt omdat de sector niet onder detailhandel valt, maar onder persoonlijke diensten. Drukke momenten in de tattooshops worden zoveel mogelijk afgeraden. Er wordt gevraagd om eventuele klanten over de dag te spreiden, zodat er zo weinig mogelijk contact kan zijn tussen verschillende klanten onderling. Tussen twee tattoobehandelingen of besprekingen zullen artiesten de werkruimte en de ontvangstruimte extra ontsmetten. Dat gebeurt ook na elke behandeling. Shops mogen ook alcoholgels ter beschikking stellen van klanten en nemen, zoals altijd, strenge hygiëne in acht om zichzelf te beschermen. Ernstig verlieslatende tattoozaken die uit persoonlijke overweging toch willen sluiten, kunnen contact opnemen met hun boekhouder of het sociaal verzekeringskantoor om economische regelingen te treffen.”