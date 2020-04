Tandem Tommelein-Anseeuw brengt KVO-bemiddelingsopdracht tot goed einde: “Uitstekend nieuws voor de fans, jeugdspelers en stad” Timmy Van Assche

23 april 2020

08u54 0 Oostende Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor concessies, brachten hun bemiddelingsopdracht tot een goed einde om de toekomst van KV Oostende ter vrijwaren. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor concessies, brachten hun bemiddelingsopdracht tot een goed einde om de toekomst van KV Oostende ter vrijwaren. Getuige de overeenkomst tussen KVO, PMG en Alychlo . “Het waren tien dagen van keihard werken, maar het heeft geloond.”

Alle afspraken staan op papier en zijn getekend, zo bevestigt burgemeester Tommelein. Zo is er een akkoord tussen KV Oostende, de nieuwe investeerders uit Amerika PMG en Alychlo, de investeringsgroep rond Marc Coucke. Zo moest er een akkoord zien gevonden te worden over de huur van het stadion, de openstaande schulden en kapitaalsinjectie. Daar is nu dus witte rook over.

“De laatste tien dagen waren zeer intensief. Afgelopen nacht (woensdag op donderdag, red.) kwamen alle partijen tot een akkoord. Kijk, op een bepaald moment was het water tussen Alychlo en PMG heel erg diep. We hadden dus als stad geen andere keuze dan te bemiddelen. Samen met schepen Björn Anseeuw hebben we hier uitstekend werk geleverd.” En in coronatijden was overleg ook geen evidentie. “Je ziet niet alleen met het coronavirus, waardoor je vergaderingen via videocall moet houden. Er is ook nog eens het tijdverschil met de Amerikaanse investeerders. Nu hebben we nog een week om alle administratieve stukken netjes afgewerkt samen te krijgen en het dossier aan te brengen bij het BAS. Dat is een race tegen de klok.”

Vooral de hoge huursoms van de tribune van KVO, eigendom van Alychlo, was één van de grote items in de bespreking. Die lag voor zover bekend op 1,2 miljoen euro per jaar of 100.000 euro per maand. Over concrete cijfers wil Tommelein zich niet uitspreken, al valt wel te horen dat Alychlo water bij de wijn heeft gedaan. “Het belangrijkste is echter dat KV Oostende opnieuw vertrokken is voor vele jaren en dat de nieuwe investeerders de club verder willen uitbouwen in eerste klasse. De supporters mogen opgelucht ademhalen en ook de grote en goeie jeugdwerking is veilig, wat een opluchting is voor veel mama’s en papa’s. En tot slot: de stad blijft niet met een leeg stadion achter.”

De zitting bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport begin mei lijkt dus een formaliteit te worden.