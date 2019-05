Tal van politietussenkomsten voor overlast in centrum Jelle Houwen

26 mei 2019

09u27 7 Oostende De politie van Oostende had tussen vrijdagavond en zaterdagochtend de handen vol met tal van interventies die overlast veroorzaakten in het centrum van Oostende.

Zowel vrijdagavond als zaterdagochtend werd een winkeldiefstal gepleegd. Vrijdagavond rond 18 uur stalen een 34-jarige vrouw en een 22-jarige man uit Brugge goederen in een winkel langs de H.Serruyslaan. Beiden waren agressief tegen de winkelbediende en in het bezit van verdovende middelen. In de Colruyt op de Torhoutsesteenweg werd een 37-jarige Oostendenaar zaterdagochtend dan weer betrapt toen hij twee flessen sterke drank stal. Die moest hij teruggeven aan de winkel en hij kreeg in de plaats een pv van de politie.

Vrijdagnacht waren er dan weer problemen met mensen die de openbare orde verstoorden omdat ze onder invloed waren. In de Kapellestraat viel een 31-jarige man zonder vaste woonst zomaar een dame aan. Hij was onder invloed van verdovende middelen en werd opgesloten in de cel. In de H. Borgerstraat en tweemaal in de Langestraat zorgden drie personen om middernacht, 3 en 5 uur dan weer voor overlast door dronkenschap. Een 38-jarige vrouw uit Oostende werd van straat geplukt en in de cel gestopt. Een 27-jarige Gentenaar zorgde voor amok in een café, was zeer agressief en voor geen rede vatbaar. En een 32-jarige Oostendenaar zorgde eveneens voor overlast in de uitgaansbuurt. Beide mannen werden eveneens opgesloten.

In de Van Iseghemlaan werd een 41-jarige bestuurster uit Lessen zaterdagochtend betrapt toen ze in haar Peugeot rondreed onder invloed van drank of drugs. Ze slaagde er niet in om een ademtest af te leggen waarna een dokter gevorderd werd voor een bloedproef. Haar wagen was niet verzekerd. Ze zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.