Tabaksdieven leerden elkaar kennen tijdens behandeling in afkickcentrum Siebe De Voogt

19 september 2019

16u38 0 Oostende Vier mannen uit Oostende en Brugge riskeren celstraffen tot 18 maanden voor in totaal 9 tabaksdiefstallen in filialen van Colruyt. Ze leerden elkaar naar eigen zeggen kennen in het afkickcentrum MSOC in Oostende, waar ze een begeleiding voor hun drugsverslaving volgden.

De politie van Middelkerke werd op 2 mei naar de Colruyt geroepen. De winkeldetective was er een man aan het volgen, die hij herkend had van eerdere diefstallen. Op de parking van de supermarkt troffen de agenten een verdachte wagen aan. Eén van de inzittenden bleek D.M. te zijn: een 38-jarige Kirgiziër uit Oostende. De man bleek tabak te hebben gestolen en kon in totaal gelinkt worden aan negen gelijkaardige diefstallen, die tussen 19 oktober vorig jaar en 29 april dit jaar plaatsvonden in Nieuwpoort, Oostende en Middelkerke. De man verklaarde de tabak te verkopen om zijn drugs te kunnen betalen.

Zijn kompanen A.H. (33) uit Brugge en K.V. (32) uit Oostende leerde hij naar eigen zeggen kennen in het afkickcentrum MSOC in Oostende. “Ze praatten er over hun drugsgebruik en kwamen tot de vaststelling dat ze geld nodig hadden”, pleitte z’n advocate Beatrice Waerenburgh. “Hij gebruikt tot 5 gram heroïne per dag, maar is intussen aan de beterhand.” D.M. hangt een effectieve celstraf van 18 maanden boven het hoofd. A.H. en K.V. worden respectievelijk vervolgd voor 3 en 2 feiten en riskeren 1 jaar gevangenisstraf. Bij de feiten was ook een 32-jarige Georgiër betrokken. De man kon nooit worden opgepakt en riskeert eveneens 1 jaar cel. Uitspraak op 17 oktober.