Syntra West mag als eerste in Vlaanderen technische training geven voor de windenergiesector Timmy Van Assche

27 augustus 2019

18u40 0 Oostende SBM, de businesstak van Syntra West, mag als eerste in Vlaanderen de geaccrediteerde cursus voor technische training in de windindustrie geven. “We willen als opleidingscentrum in de spits lopen en de trend zijn”, zegt Johan De Neve van Syntra. Het opleidingscentrum werd officieel ingehuldigd.

SBM is de gespecialiseerde partner voor training, -coaching en -advies voor bedrijven in ons land en maakt deel uit van Syntra West. Om in te spelen op de groeiende markt van de windturbine-industrie, pakt het nu uit met de nieuwe ‘basic technical training’ of BTT. De opleiding wordt geaccrediteerd door de Global Wind Organisation GWO. Elke technieker die ingezet wordt op windturbines moet verplicht een GWO-attest behalen bij een gecertificeerd opleidingscentrum. De cursus, die zes trainingen van telkens vijf dagen telt, is weggelegd voor alle techniekers die zullen tewerkgesteld worden in de windindustire, zowel aan land als op zee. Na het volgen van de opleiding heeft de cursist een basiskennis van industriële elektriciteit, mechanica en hydraulica gekoppeld aan de specifieke veiligheidsvoorschriften van GWO. “Zie het zo: met dit getuigschrift mag je wettelijk een windturbine binnenstappen”, klinkt het bij Synta.

Trots

Filip Roelandt, directeur business development bij Syntra West, verduidelijkt. “We zijn erg trots dat we als eerste in Vlaanderen deze BTT-opleiding mogen aanbieden. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om de opleiding naar hier te halen.Zo werd hier een zware audit uitgevoerd waarbij alle kwaliteitssystemen werden onderzocht. We hebben een traditie om technici op een hoogstaande manier op te leiden. Ook nu bieden we een ideale mix van ervaren docenten en nieuwe leertechnieken in een uitgebreid lessenkader aan. We hebben nu al drie opleidingen achter de rug, goed voor 25 deelnemers. Ze worden steeds in het Engels gedoceerd, wat betekent dat iedereen in Europa naar Oostende kan komen om de cursus te volgen. Volgens mij heb je in heel Europa geen zes opleidingscentra die BTT mogen geven. Om je een voorbeeld te geven: Nederlanders die de cursus wilden volgen, moesten tot voor kort naar Denemarken gaan. Wij mikken niet allee op de Nederlandse markt, maar ook op de Franse.” Roelandt wijst ook naar de samenwerking die Syntra heeft met Falck, gespecialiseerd in opleidingen veiligheid in de offshore- en onshore. Johan De Neve, afgevaardigd bestuurder, pikt in. “Je hebt opleidingscentra die trends zien, maar wij willen een trend zijn en in de spits lopen als het gaat over economie en ecologie. Dankzij de ligging van Oostende en haar haven, hebben we alvast een concurrentieel voordeel.” De opleiding wordt ook in Kortrijk georganiseerd, al jaar en dag de industriepoot van Syntra. Op de voorstelling waren ook belangrijke spelers als Siemens, Vestas en CMI aanwezig.

“Belangrijk voor de stad”

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) mocht mee de GWO-accreditatie onderlijnen. “Dit is ongelooflijk belangrijk voor onze stad. Blauwe energie is niet langer de toekomst, maar de hedendaagse realiteit. Nu al wordt 2,3 gigawatt op zee opgewekt en in de toekomst komt daar nog eens 2 gigawatt bij. Dat is in totaal het equivalent van vier grote kerncentrales. Het gaat niet alleen over het bouwen van windturbines, maar ook over het onderhoud en zelfs vervangen ervan. Met Oostende zijn we al langer gefocust op hernieuwbare energie en ik wil hier blijven op inzetten. Zo hoop ik de Ventilus-hoogspanningslijn naar hier te halen en een waterstoffabriek op te trekken om overtollige windenergie om te zetten. Al deze initiatieven zorgen voor jobs, die een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen armoede.