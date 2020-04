Supportersfederatie opgelucht nu belangrijkste horde in KVO-overname is genomen: “Een rollercoaster aan emoties, maar hier komen we sterker uit” Timmy Van Assche

23 april 2020

15u30 0 Oostende De supporters van KV Oostende laten zich grotendeels positief uit nu de redding van de voetbaltrots aan zee héél dichtbij is. “De malaise van de afgelopen maanden zal ervoor zorgen dat we hier sterker uitkomen”, reageert Peter Van Nuffel, voorzitter van de supportersfederatie Kustboys.

De fans van KVO hebben dit kalenderjaar nog niet al te veel plezier beleefd. Het was dan ook nagelbijten nu de deadline om een dossier bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport BAS naderde. Eerder op de dag lieten burgemeester Bart Tommelein en schepen Björn Anseeuw weten dat ze geslaagd zijn in hun bemiddelingsopdracht, waardoor er een deal is tussen de nieuwe investeerder PMG en het investeringsbedrijf van Marc Coucke, Alychlo. “We gingen door een rollercoaster aan emoties”, zucht Van Nuffel. “Woensdagavond verschenen er eerst onrustwekkende berichten over een nieuwe kandidaat-overnemer, dan sijpelde ‘s nachts het nieuws door dat er een deal was tussen PMG en Alychlo, waarop KVO-voorzitter Frank Dierckens dan weer heel wat voorzichtiger reageerde. Enfin, ondertussen blijkt dat de complete overname nu in een eindfase zit en het meer dan waarschijnlijk goed zal komen. Om maar te zeggen: al die wisselende emoties wegen zwaar door.”

Samen sterk

Officieel moet KVO nog wachten op een beslissing van het BAS begin mei. “Maar volgens mij kan het BAS niet anders dan een licentie toekennen. Ik zie niet in waarom niet. We wachten wel nog op het bericht dat alles voor 100 procent rond is. We stonden eerder al eens op 95 procent en nog eens op 98 procent, maar dat was allemaal te voorbarig”, gaat Van Nuffel door. “Het positivisme bij de fans is dus groot. Er is zelfs meer. De afgelopen tijd zijn zowel een veiling als inzamelactie opgestart. Die brengen niet alleen een mooie geldsom op - de lokale supportersverenigingen hebben bijvoorbeeld een knappe bijdrage geleverd - , maar brengt de supporters ook dichter bij elkaar. Ik ben er zeker van dat we er na deze malaise veel sterker zullen uitkomen.”