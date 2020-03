Supportersfederatie Kustboys blijft hopen op goeie afloop voor KV Oostende: “Het spel wordt héél hoog gespeeld” Timmy Van Assche

19 maart 2020

17u04 0 Oostende Het wordt alweer een potje nagelbijten voor de supporters van KV Oostende - ook al mag dat niet in tijden van corona. Peter Van Nuffel, voorzitter van KVO’s supporterskoepel Kustboys, laat zijn licht schijnen op de malaise van de afgelopen uren. “Dit verhaal kent alleen maar verliezers: de club en Marc Coucke. Maar na alle onheilspellende berichten, vernemen we dat er toch nog gepraat wordt tussen alle partijen.”

Uiteraard hopen de supporters van KVO dat alles goed komt met hun club. “Het spel wordt alleszins zéér hoog gespeeld tussen de Amerikaanse investeringsgroep PMG en de bedrijven van Marc Coucke, Alychlo en de nv Stadion”, zegt koepelvoorzitter Peter Van Nuffel. “Wij beschikken als fans niet over alle informatie, maar er sijpelt toch wat positiever nieuws door. Na alle onheilspellende berichten van donderdagochtend, vernemen we dat er - vreemd genoeg - toch opnieuw een opening zou zijn gevonden voor onderhandelingen. Wat het allemaal zal worden, is koffiedik kijken. Het is wel duidelijk dat dit verhaal twee verliezers kent. Enerzijds onze club, anderzijds Marc Coucke en zijn bedrijven. Want als onze club ophoudt te bestaan, is hij zijn stadion kwijt. Daarom hopen we natuurlijk op een oplossing.”

Goeie deal, slechte deal

“De deal met PMG leek ons lang niet slecht: de lokale verankering bleef namelijk verzekerd. Maar eigenlijk - laat ons eerlijk zijn - is dit een kloteseizoen, hé. Slechte resultaten, gerommel binnen de bestuurskamer, de investeringsperikelen. Ach, het is hoog tijd dat we ook het juk van ons afgooien en het Coucke-verleden achter ons houden. Want het verhaal van de openstaande schulden blijft ons maar achtervolgen. Volgens mij is het allemaal fout beginnen lopen na de overnamedeal tussen Marc Coucke en Peter Callant, de vorige voorzitter. Moesten we daar het allemaal het fijne van weten, onze broek zou nogal afzakken."

Wat als...

Stel. Stel dat KVO in het slechtste geval degradeert naar de amateurklasse? “Dan ben ik er zeker van dat er nog altijd trouwe fans op de tribune zullen zitten. Dan maken we ook een doorstart en herbeginnen we vanaf nul. Maar daar denken we niet aan. Als supportersfederatie doen we ons uiterste best om een positieve vibe uit te sturen, ook na negatieve berichten”, besluit Van Nuffel. De supportersfederatie heeft op haar website www.kustboys.be een open brief geplaatst waarin ze ex-voorzitter Coucke (nogmaals, want dit al hun tweede open brief, red.) oproepen z'n groen-rood-gele hart te laten spreken. In diezelfde brief spreken ze ook hun vertrouwen uit in huidig clubvoorzitter Frank Dierckens.