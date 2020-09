Stuntwerk op de Oosteroever: klimteam van de brandweer houdt oefening met luchtballon die tegen 100 meter hoge torenkraan waait Bart Boterman

23 september 2020

Op de Oosteroever in Oostende was er woensdagvoormiddag spectaculair stuntwerk te zien. Het klimteam van Hulpverleningszone 1, dat personen uit benarde situaties op hoogte en diepte moet redden, hield er een grootschalige oefening. Het scenario luidde dat er een luchtballon tegen een honderd meter hoge torenkraan was gevlogen met personen in de mand. De ballon bengelde om 94 meter hoogte.

Het bedrijf Madou Ballonvaarten werkte vrijwillig mee aan de oefening en stelde een oude, uit gebruik genomen luchtballon ter beschikking. Die werd met behulp van de torenkraan omhoog gehesen en aan het frame van de kraan bevestigd, alsook de mand. Vervolgens klom het klimteam volledig naar boven om zich van op het horizontale frame te laten zakken tot in de mand. Elk detail en elke struikelblok werd intussen grondig geanalyseerd.

De oefening verliep naar verluidt vlekkeloos, mits een kleine valse noot op het einde. Bij het naar beneden halen van de luchtballon belandde die deels over een hekken en in een bouwput van een werf. Voor het klimteam was het evenwel een kleine moeite om de luchtballon eruit te halen. De mand was wél op zijn positie terecht gekomen. Ook een cameraploeg van een televisieprogramma kwam de oefening volgen, als test om later opnames te maken. Om welk programma het gaat, is niet bekend.