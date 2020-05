Stuntelig duo krijgt 2 maanden cel voor diefstal van 10 boxershorts Siebe De Voogt

19 mei 2020

14u06 0 Oostende Twee mannen hebben in de Brugse rechtbank twee maanden cel gekregen na een diefstal in de H&M van Oostende. Echt professioneel bleek het duo allesbehalve te zijn.

De feiten speelden zich af op 12 maart. De lokale recherche van Oostende was die dag in burger aan het patrouilleren in de winkelstraten. In de H&M zagen ze twee mannen aluminiumfolie wikkelen rond de beveiliging van kledingstukken. Ze hoopten daarmee het winkelalarm te omzeilen. Echt professioneel zag het er niet uit, want de rechercheurs schreven achteraf in hun pv dat ze nog nooit zo’n stuntelige dieven hadden gezien.

Aan de uitgang van de winkel wachtten de agenten de twee verdachten op. Soufian E. (24) en Ahmed S. (32) hadden volgens het parket tien boxershorts ter waarde van 100 euro op zak. Hun advocaten vroegen met succes om een milde straf.