Studie: “Kustbewoners piekeren minder over corona dan rest van Vlaanderen”

01 juli 2020

10u05

Bron: belga 0 Oostende Kustbewoners hebben tijdens de crisisperiode minder gepiekerd over de coronacrisis dan de rest van de Vlamingen. Dat blijkt uit een bevraging rond de impact van buiten zijn tijdens de crisisperiode door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en de KU Leuven.

Bij Vlamingen was er een verhoging van piekeren, stress en verveling maar bij kustbewoners was die verhoging beperkter. Volgens de onderzoekers is dat toe te wijzen aan de vlotte toegang tot de zee. Tijdens deze lockdown piekerden Vlamingen meer over de eigen gezondheid en die van anderen, maar ook over sociale isolatie en de gewijzigde werksituatie. Dat blijkt uit het onderzoek van VLIZ, UGent en KU Leuven waarbij 687 Vlamingen werden bevraagd tijdens de maanden april en mei.

Een derde van de bevraagden ervoer meer stress en verveling, sliep slechter en kwam minder aan fysieke activiteit toe. Toch blijkt die verhoging bij kustbewoners minder groot te zijn dan bij de rest van de Vlamingen. Opvallend is dat kustbewoners zichzelf een vijf procent hogere score voor geluk gaven dan wie vijf kilometer van zee woont. Daarnaast geven kustbewoners zichzelf ook een betere score op vlak van piekeren (35 procent in plaats van 49 procent), zich vervelen (20 in plaats van 27 procent) en stress ervaren (29 in plaats van 37 procent).

Zowel kustbewoners als andere Vlamingen ervaren dus een verhoging van deze factoren, alleen is die verhoging bij kustbewoners minder groot. Nabijheid en toegang tot strand en zee lijkt volgens de onderzoekers als een extra buffer te werken tijdens crisisperiodes. Al benadrukken de onderzoekers wel dat er verder onderzoek en een diepere analyse nodig is om achterliggende oorzaken concreet te bepalen.

