Streekproductenmarkt zet gastronomisch erfgoed in de kijker Leen Belpaeme

29 augustus 2019

10u38 0 Oostende Vlaanderen heeft heel wat erkende streekproducten. Het Laatste Nieuws zet in september al dat lekkers in de kijker en gaat op zoek naar Het Streekproduct 2019, maar wie graag ook eens wil proeven moet op 31 augustus en 1 september langskomen op de streekproductenmarkt in Oostende.

De Streekproducten markt brengt de Vlaamse tradities onder de aandacht, met stukjes gastronomisch erfgoed uit elke Vlaamse provincie. Je kan er proeven van hapjes en kleine gerechtjes, gaande van Vlaamse gerookte heilbot, over potjesvlees uit de Westhoek of West-Vlaamse boerenhesp. Wie het liever zoet houdt kan proeven van de Mazarinetaart of mattentaart. Dit jaar verhuist het evenement van het Prinses Clementinaplein naar het grotere Stefanieplein. Naast de standhouders die er vanaf het eerste uur bij waren breidt de markt dit jaar uit met maar liefst 9 nieuwe standhouders.

Uw krant Het Laatste Nieuws gaat tijdens de maand september op zoek naar Het Streekproduct 2019. Iets minder dan 150 streekproducten nemen het de komende weken tegen elkaar op en strijden voor de titel van het populairste streekproduct van Vlaanderen. Van 31 augustus tot 14 september leer je alle streekproducten uit jouw regio kennen in onze krant, in de HLN app kan je stemmen op jouw favoriet. “Het wordt een culinaire ontdekkingstocht door Vlaanderen, want onze Vlaamse streekproducten hebben heel wat te bieden”, vertelt Jo Van Caneghem van VLAM, de instantie ter promotie van streekproducten.

Je kan op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september van 11 tot 18 uur terecht op de Streekproductenmarkt.