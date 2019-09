Streekproductenmarkt flink gesmaakte afsluiter zomervakantie, ook Grote Braderie lokt massa volk Timmy Van Assche

01 september 2019

17u46 3 Oostende De zesde editie van de streekproductenmarkt was opnieuw een succes. Meer dan achtduizend bezoekers kwamen proeven van meer dan veertig lekkernijen van eigen bodem. Ook de Grote Braderie in de Alfons Pieterslaan lokte minstens dertigduizend bezoekers.

De streekproductenmarkt verhuisde van het Prinses Clementina- naar het Prinses Stefanieplein om praktische redenen. Zo kan dit tweede plein in het midden van de Koninginnelaan meer bezoekers aan. Zestien West-Vlaamse streekproducten stonden op het menu, gaande van Poperingse mazarinetaart tot ‘zwienemutsen’, roodbruin bier, honing, Houtlandse koffie en Oostendse splitwafels. Uit Antwerpen streek de bekende Elixir d’Anvers neer en Kempens mineraalwater. Met Gentse azalea’s stond niet alleen spijs en drank op het programma. Negen van de 43 standhouders waren nieuw. Ook opvallend: Oostende heeft met twaalf stuks de meeste streekproducten van Vlaanderen. “Op de eerste dag hebben de standhouders evenveel verkocht als de vorige twee dagen samen. En op zondag werd nog eens zoveel verkocht. Na de 4.000 bezoekers van vorig jaar zijn er zowat dubbel zoveel bezoekers dit jaar”, laat de organisatie weten. Willy Deschildre, voortrekker van de Oostendse streekproducten, was tevreden over het initiatief. “We tonen op deze markt dat we eigenlijk geen Spaanse cava of Italiaanse ham moeten importeren, maar dat we in ons eigen Vlaanderen prachtige producten hebben. Elke standhouder is fier op de ambachtelijke wijze waarop ze de producten maken. Ik hoop dat het Oostendse stadsbestuur ook in de toekomst haar producenten van eigen bodem verder steunt.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) onderstrepen het belang van de streekproductenmarkt. “We blijven de nadruk leggen op de korte keten en ondernemen.” De organisatie was in handen van de VLAM, het stadsbestuur en de vzw Vlaamse Streekproducten.

Grote Braderie

Even verderop vond ook de Grote Braderie van Oostende plaats, een organisatie van de Handelaars Belle Epoque. In de Alfons Pieterslaan en de Torhoutsesteenweg, van Petit Paris tot aan het Mac Leodplein, konden de bezoekers genieten van een groot shoppingaanbod in de vele winkels. 150 handelaars stonden dit jaar buiten met het beste van hun zaak. Er waren ook kermisattracties, muzikale animatie en standwerkers. “We mochten het hele weekend minstens dertigduizend bezoekers noteren", merkt coördinator Cindy Sinnesael op. “Ook de rommelmarkt lokte veel bekijks. Natuurlijk heeft het prachtige weer meegespeeld in dit succes. De reacties van zowel bezoekers als marktkramers zijn positief.”