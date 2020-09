Streekgenoten richten Tres Hombres Toursupport op in volle coronatijd: “Beter om nu contacten te leggen dan wanneer muziekcircuit op volle toeren draait” Timmy Van Assche

18 september 2020

16u27 5 Oostende Drie streekgenoten slaan de handen in elkaar met de oprichting van Tres Hombres Toursupport. Dat is, zoals de naam al doet vermoeden, een agentschap dat muziekbands van a tot z begeleidt met hun tournee. Vooral het moment van de oprichting in volle coronatijd is opmerkelijk, zeker nu de sector zo goed als stil ligt. Van lef gesproken. “Eigenlijk is dit het ideale moment om nu van start te gaan”, benadrukt bezieler Philip Chebbour.

Philip Chebbour was twaalf jaar lang uitbater van het destijds bekende muziekcafé Bada Bing in de befaamde Langestraat. In 2017 trok hij de deur van zijn café dicht om als freelance tourmanager aan de slag te gaan bij boekingagentschap Black Pike Favorites. Daar beslisten ze bij de start van de coronacrisis om een sabbat in te lassen en zat Philip plotsklaps zonder werk. “Dat bleek uiteindelijk de aanzet te geven om zelf aan de slag te gaan”, vertelt de 53-jarige Chebbour. “Kijk, de afgelopen jaren was ik continu op de baan van de Verenigde Staten tot elke uithoek van Europa. Ik kwam in aanraking met verschillende internationale bands en kon ik contacten leggen met talloze concertzalen en –clubs, bands, managers en boekingsagentschappen. Ik zat al even met het idee in mijn achterhoofd om zelf een touragentschap op de richten. Ik ben dankbaar voor de kans die ik bij Black Pike Favorites kreeg, maar toen ze beslisten om hun activiteiten op een zeer laag pitje te zetten, besloot ik het heft in eigen handen te nemen.”

Als nieuw agentschap moeten we een voet tussen de deur krijgen en dat lukt goed Philip Chebbour

Funk, blues, rock

Samen met de bekende geluidstechnicus Erwin Vantyghem van muziekclub De Zwerver en concertbooker Sven Vande Neste is Tres Hombres Toursupport geboren. “Onze werking is simpel”, duidt Philip. “Bands kunnen bij ons terecht voor een complete begeleiding van hun Europese tournee. Erwin staat in voor het technische luik – zeg maar de ‘backline’, terwijl Sven de verschillende concertzalen contacteert en optredens vastlegt. Ik ben dan zelf met de bands ‘on the road’. Nu al hebben we veertien bands waarmee we samenwerken.” De focus van de ‘tres hombres’ ligt vooral op de funk, rock, blues, americana, roots en zwaardere muziekgenres. Zo werken ze op vandaar samen met de Oostendse band BRLRS en Ramkot, maar ook met enkele internationale namen. Daartoe behoort Fields of Troy, This Can Hurt en The Byson Family, dat is de nieuwe band van Phil Campbell (ex-The Temperence Movement), en The Cold Stares. “Onze eerste promotour met de The Byson Family gaat in december van start, in de periode februari-maart gaan we met The Cold Stares de baan op. De gesprekken met andere groepen lopen voort.”

Coronatijd

Toch is de timing van de opstart van Tres Hombres Toursupport opvallend. In volle coronatijd zijn er zeer weinig tournees of optredens. “En toch is het moment perfect”, benadrukt Philip. “We hebben de tijd om het geraamte van onze organisatie neer te poten en alles op mekaar af te stemmen. Het is nu ook makkelijker om afspraken te maken, bands te contacteren en gesprekken te voeren dan wanneer het circuit op volle toeren draait. Als nieuw agentschap moeten we een voet tussen de deur krijgen en dat lukt goed. Dit is echter geen business om zonder kennis van zaken in te stappen. Je moet de klappen van de zweep kennen, kunnen buigen op een sterk netwerk van contacten en zeker zijn van je stuk. Daar vullen wij elkaar prima bij aan.” Meer info: www. treshombres.be.