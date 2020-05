Strandrovers betrapt met emmers vol levende schelpdieren: “Dit is een vorm van stroperij en dus illegaal” Bart Boterman

12 mei 2020

15u34 0 Oostende Aan het Klein Strand in Oostende zijn dinsdagmiddag enkele strandrovers betrapt door de lokale politie. De drie hadden emmers vol schaalhorens en venusschelpen geplukt aan de waterlijn, de strekdammen en golfbrekers. “Dit is een vorm van stroperij en dus illegaal. Bovendien is er kans dat de schelpdieren toxische stoffen en bacteriën bevatten”, zegt schepen van Milieu Silke Beirens (Groen). De drie krijgen ongetwijfeld een GAS-boete van 250 euro.

Het was schepen Silke Beirens zelf die de politie inlichtte. “Ik kreeg een bericht van een Proper Strand Loper over wildplukkers aan het Klein Strand. Toevallig was ik vlakbij, dus ging ik zelf kijken. Intussen belde ik de politie. De mannen vertrokken omdat ze zich allicht betrapt voelden, maar ik sprak ze nog aan. Zo kon de politie hen nog onderscheppen aan hun auto’s, samen met de buit”, vertelt schepen Beirens. De drie hadden al meerdere emmers vol levende schelpdieren gevuld. De politie stelde de nodige processen-verbaal op.

Fragiel ecosysteem

Het verbod op plukken van schelpdieren staat beschreven in de Kustcodex en de Stedelijke verordening betreffende strand en duinen. Inbreuken betekenen een GAS-boete van 250 euro. “De regels zijn er om het fragiele ecosysteem aan de kust te beschermen. Als iedereen zomaar schelpen en mosselen gaat plukken, zal de populatie zienderogen wegkwijnen. Bovendien is het geen goed idee om wilde mosselen van bijvoorbeeld kaaimuren en staketsels rondom het havengebied te eten. Mogelijk zijn ze vervuild met bacteriën en toxische stoffen”, legt schepen Silke Beirens verder uit.

Minder sociale controle

Volgens haar is de aanwezigheid van strandrovers mogelijk te verklaren door minder sociale controle, omdat er door de coronamaatregelen minder volk op het strand te vinden is. “Maar gelukkig zijn er de Proper Strand Lopers die een oogje in het zeil houden", besluit ze.