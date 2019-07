Strandreddersfuif eindigt in chaos: politie legt evenement stil, Oostendse rappers klagen politieoptreden aan TVA BBO

22 juli 2019

18u18 0 Oostende Het festival Breakwater is in mineur verlopen. De politie moest het evenement stilleggen toen de aanwezige security verschillende vechtpartijen niet meer meester kon. Hoofdact van het festival, rapper Skumic, klaagt intussen de politietussenkomst aan. “Ze gebruikten buitensporig geweld”, klinkt het. De ordediensten vragen enige nuance.

Het had een feestelijke zomeravond moeten worden, maar dat draaide helemaal anders uit. De vzw Reddersclub Oostende organiseerde voor de derde keer haar festival Breakwater nabij de watertoren in de wijk Opex. Maar liefst duizend jongeren daagden op. Dertien artiesten sierden de affiche, met onder meer de Oostendse rapper Skumic, die zijn producer Point.Blank en rapper Kleine Sanders meebracht. Even na 2 uur, toen de rappers op het podium stonden, liep het helemaal fout. Nadat er op het festivalterrein verschillende vechtpartijen waren uitgebroken, kon de aanwezige security de situatie niet langer meester en belden ze de politiediensten op. Die kwam massaal ter plaatse en legde het festival stil. De manier waarop dat gebeurde, verliep volgens Skumic en co niet volgens het boekje. “Plotseling stormde de politie het podium op. Eén agent greep producer Point.Blank bij de keel. Op ronduit brutale en agressieve wijze werden we van het podium gesleurd. Toen we het badgenummer en de naam van de agressieve agent vroegen, werden we zelfs aangevallen. Puur machtsmisbruik. De politie zou mensen moeten helpen, niet bang maken.” De artiesten richten zich ook tot de organisatoren. “Er stonden geen deftige barrières voor het podium, ook al staat dit in onze rider. De security was bovendien onderbemand. Ondertussen wijzen de organisatoren van Breakwater in onze richting, omdat wij zogezegd het publiek ‘te wild’ hadden gemaakt. Onzin. We spelen al jaren shows op verschillende festivals in Vlaanderen zonder problemen. Dit is een zeer trieste zaak.” Ook zou een meisje een beenbreuk hebben opgelopen toen een securitymedewerker een nadarhekken had opgetild en met volle kracht op de grond zette.

“Geen geweld”

“Ik kan met honderd procent zekerheid stellen dat er geen buitensporig geweld is gebruikt door de politie”, reageert Philip Caestecker, de korpschef van politiezone Oostende. “Wij werden opgeroepen door de security omdat ze de situatie zelf niet meer de baas konden door de vele vechtpartijen en ‘moshpits’ (op de tonen van muziek en in groep wil om zich heen slaan, red.). Toen onze patrouilles ter plaatse waren, vroeg de organisatie om het optreden stil te leggen. Er dreigden mensen vertrappeld te worden en ze konden de veiligheid niet meer garanderen. Maar zowel de artiesten op het podium als de verantwoordelijke van de geluidsinstallatie weigerden te stoppen. De artiesten bleven het publiek verder ophitsen, zowel tegen elkaar, maar ook tegen de politie. Daarop hebben we politioneel opgetreden op vraag van de organisatie. Het podium werd ontruimd en het optreden stilgelegd om de veiligheid en orde te herstellen. Ik verzeker dat er geen disproportioneel geweld is gebruikt. Er zijn wel vijf bestuurlijke aanhoudingen geweest”, aldus korpschef Philip Caestecker. Rapper Skumic laat alvast weten naar toezichtsorgaan Comité P te zullen stappen. Op sociale media circuleerde ook even de naam en foto van de agent die volgens de artiesten agressief had opgetreden. Maar dat is wettelijk niet toegelaten. “We volgen de situatie op en gaan na of hierbij bepaalde misdrijven worden gepleegd door de verzender van die berichten”, laat het parket weten.

“Geen fuif, maar festival”

Intussen is duidelijk dat de organisatie van Breakwater te wensen overliet. Bij de vzw Reddersclub was niemand bereikbaar voor een reactie, al zaten ze maandagochtend wel al samen met de politie en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “We hadden samen een constructief gesprek”, zegt Tommelein. “We hebben alles op een rijtje gezet en besproken hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit evenement in de toekomst zonder incidenten kan verlopen. Dit is immers een gedeelde bezorgdheid. Na de zomer zullen we opnieuw bijeenkomen om verdere afspraken te maken. Onze jeugd moet in optimale omstandigheden kunnen feesten. Op veiligheid doen we geen toegevingen, dat is en blijft een absolute prioriteit. Het is evenwel duidelijk dat het evenement boven de organisatie is uitgegroeid: dit was geen fuif meer, maar een te groot festival dat ze niet meester konden. Zo’n toestanden doen ook de naam van de strandredders geen goed.” De vzw staat overigens los van kustreddingsdienst IKWV.