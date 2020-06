Strandredders mogen toch beademingsballonnen gebruiken van minister De Block, als alternatief voor mond op mond Bart Boterman

26 juni 2020

De strandredders, die vanaf zaterdag over de hele kust op post staan, mogen dan toch beademingsballonnen gebruiken als alternatief voor mond op mond tijdens een reanimatie. Dat was eerst niet geval door een dertig jaar oude wet , maar federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft die beslissing genomen. Het gaat wel maar om een beperkt aantal redders, die een specifieke opleiding genoten.

Omdat mond-op-mondbeademing niet toegestaan is bij reanimatie vanwege het risico op overdracht van coronavirus, kocht de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) beademingsballonnen aan als alternatief. Daarbij wordt een masker op het gezicht geplaatst en wordt de persoon beademd met omgevingslucht, door op een ballon te drukken. IKWV leidde per gemeente enkele redders op om met dit toestel te leren werken. Alles bleek klaar voor de opstart van het zomerseizoen, nu zaterdag, toen vorige week plots een mailtje in de mailbox van IKWV terecht kwam, afkomstig van de FOD Volksgezondheid.

Parlementaire vraag op de plenaire

Die deelde mee dat enkel artsen, verpleegkundigen en hulpverleners-ambulanciers beademingsballonnen mogen gebruiken tijdens een reanimatie. Het gebruik van dergelijk toestel is immers een medische handeling, stelt een dertig jaar oude wet, en dat is voorbehouden aan die specifieke beroepscategorieën. Strandredders vallen daar met andere woorden buiten. IKWV zat plots met de handen in het haar. De redders mochten dus enkel nog hartmassage uitvoeren, met veel lagere overlevingskansen bij drenkelingen. De kwestie kwam op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) terecht. Donderdag werd er ook een vraag over gesteld in de plenaire zitting in de Kamer, door Oostends schepen en parlementslid Björn Anseeuw (N-VA).

Alsnog toelating van de minister

Het antwoord van De Block was geruststellend. “Er is zeker geen probleem voor de strandredders. De daarvoor opgeleide strandredders kunnen de beademingsballon gebruiken als dat noodzakelijk is. Het klopt dat de wet bepaalt dat bepaalde handelingen enkel door specifiek opgeleide zorgverleners mogen gebeuren. Dat is om de patiënt te beschermen, want de verkeerde toepassing houdt gezondheidsrisico’s in voor de patiënt", aldus De Block. “Maar aangezien het hier over een uitzonderlijke situatie en over mogelijke levensreddende handelingen gaat, kunnen de strandredders de techniek hier toch gebruiken. De vereniging van strandredders heeft een opleiding georganiseerd rond het gebruik van de techniek om de veiligheid van de mogelijke patiënt maximaal te garanderen”, aldus De Block.

De redders die met de beademingsballonnen zullen werken, zijn enerzijds mensen met jaren ervaring bij ons, en anderzijds personen met ervaring in de medische wereld of die studeren voor een job in die sector An Beun, secretaris Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen

Het nieuws wordt logischerwijs positief onthaald bij de Intercommunale Kustreddingsdienst. “We zijn opgelucht dat we de beademingsballonnen mogen gebruiken en de overlevingskansen van slachtoffers daarmee drastisch verhogen. Uiteraard hopen we dat we deze toestellen niet nodig zullen hebben”, zegt secretaris An Beun van IKWV. “Per gemeente zijn er verscheidene redders opgeleid om deze vorm van beademing toe te passen. Die zijn overigens niet lukraak gekozen. Het gaat enerzijds om mensen met jaren ervaring bij ons en anderzijds om personen met ervaring in de medische wereld of die studeren voor een job in die sector”, aldus An Beun.

Langs de strandlijn staan 82 reddersposten die dagelijks geopend zijn tussen 10.30 uur tot 18.30 uur. Buiten die uren zwemmen, is verboden. Vorig zomerseizoen moesten de strandredders 497 keer tussenkomen voor baders of watersporters in nood en liefst 1.021 keer voor verloren gelopen kinderen.