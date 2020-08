Strandredders hijsen rode vlag na zoveelste agressie en omdat coronaregels met voeten getreden worden: “Onze fysieke integriteit is in gevaar” Bart Boterman

13 augustus 2020

13u31 98 Oostende De strandredders van Oostende hebben donderdagmorgen geprotesteerd door de rode vlag te hijsen, waarbij het verboden is om te zwemmen. "Onze fysieke integriteit kan niet meer gegarandeerd worden en we eisen respect voor onze job", zegt adjunct-hoofdredder Bjorn Vermeulen. "Woensdagavond was er fysieke agressie tegen onze redders en dat was de druppel. En door het niet respecteren van de coronamaatregelen dreigen wij bovendien besmet te raken." Woensdag was het overigens de hele avond onrustig in Oostende.

Het voltallige reddingsteam besloot donderdagmorgen om 10.30 uur om de rode vlag te hijsen, stelt Bjorn Vermeulen. Daarbij mocht niemand in zee. “Velen deden dat toch. We zijn niet actief mensen uit het water gaan halen. Als er ernstige problemen waren geweest, hadden wij natuurlijk wél ingegrepen. Het een symbolische actie. Er moét iets veranderen”, aldus Vermeulen.

Vechtpartij op Klein Strand

“Onze werking komt in het gedrang. De coronamaatregelen worden niet nageleefd door strandgasten. Sommigen weigeren nog steeds wanneer we hen daarop willen wijzen. Woensdag, ter hoogte van de westelijke strekdam, is een discussie met enkele toeristen hoog opgelopen. Een van onze redders werd fysiek aangevallen en in het water geduwd. Dat gebeurde na de vechtpartij op het Klein Strand. De politie was snel aanwezig en loste dit weliswaar vlug op, maar daarmee is de kous niet af. Wij eisen respect. De voorbeelden waarbij onze bevelen worden genegeerd en strandgasten dreigende taal spreken, zijn legio. Maar de agressie van woensdag was de druppel”, zegt de adjunct-hoofdredder. Volgens hem dreigt zijn team ook besmet te worden, aangezien veel wandelaars op het strand geen mondmasker willen dragen.

Maatregelen getroffen

De redders zaten donderdagmiddag samen met het stadsbestuur om de situatie aan te kaarten. “Er zijn maatregelen getroffen op korte termijn en lange termijn, naar volgend jaar toe dus. Maar welke dat zijn, laat ik aan het stadsbestuur over om te communiceren.” Rond 13 uur is opnieuw de groene vlag gehesen.