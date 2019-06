Strandparking gaat tijdens de zomer weer open Leen Belpaeme

27 juni 2019

11u14 2 Oostende Komend weekend gaat de Strandparking achter het station weer open. “Tijdens de zomer verwachten we veel volk en dus ook veel auto’s in Oostende. We moeten daarom voldoende parkeerplaatsen voorzien. De strandparking gaat daarom weer open tot en met 1 september”, zegt schepen Björn Anseeuw.

De strandparking bevindt zich naast het eerste treinperron in havengebied. Het terrein werd in het verleden ook al gebruikt als parking. “We hebben nu een overeenkomst afgesloten met zowel de haven als de NMBS waarbij de haven de grond ter beschikking stelt en de NMBS de parking zal uitbaten,” vertelt Björn Anseeuw. “De NMBS heeft al een parking een het station en het is niet onze bedoeling hen concurrentie aan te doen. Onze enige bekommernis is voldoende parkeerplaatsen voorzien. De NMBS zal betaalterminals plaatsen op de parking. Een ganse dag parkeren zal drie euro kosten. Tegelijk zal de NMBS de parking voor voetgangers toegankelijk maken via het station.”

Automobilisten kunnen de Strandparking oprijden via de Stapelhuisstraat. Er zijn 2.000 plaatsen. “Voor wie Oostende binnenrijdt zullen we de weg naar de Strandparking én naar de NMBS-parking al aanduiden vanop de autosnelweg.” De bedoeling is om ervoor te zorgen dat automobilisten niet op zoek gaan naar een parkeerplaats in het centrum van de stad. “In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we ook het stadscentrum afsluiten voor autoverkeer, met de Strandparking blijft het stadscentrum ook dan erg goed bereikbaar,” zegt de schepen.