Strandhelden halen recordaantal afval op deze zomer. “Veel afval wordt naast de vuilbakken geplaatst omdat ze niet geschikt zijn” Leen Belpaeme

28 september 2020

17u59 0 Oostende De Strandhelden hebben deze zomer 15.440 liter afval van het strand gehaald op 50 dagen. Een record. In vergelijking met 2019 werd 28 procent meer afval opgehaald. De strandcabine werd nochtans een tiental dagen minder geopend door slecht weer. Vooral tijdens de hittegolf begin augustus werd veel afval achtergelaten op het strand.

“Dat is zijn natuurlijk geen goede cijfers. Zowat 66 procent van de totale geruimde hoeveelheid werd in het begin van augustus door helpende burgers geruimd tijdens de hittegolf die 8 dagen duurde. We zien immers een duidelijk verband tussen de temperatuur en het volume afval op het strand. Het geruimde volume stijgt exponentieel naarmate de temperatuur het kritieke punt tussen 27 en 30 graden overschreed. Het is duidelijk dat dit de momenten zijn waar de grenzen van een degelijk afvalbeleid worden overschreden”, merkt Kevin Pierloot van de Proper Strand Lopers op.

De organisatie wil niet enkel het afval opruimen, maar vooral ook sensibiliseren en ook mee op zoek naar een oplossing om te vermijden dat afval achtergelaten wordt. Ze bekeken daarom ook de factoren die een rol spelen, zoals het weer en de drukte op het strand, maar ook de infrastructuur. “We hebben opnieuw gemerkt dat de hoeveelheid afvalbakken, het type en de strategische locatie zeer bepalend waren voor het volume achtergebleven afval rondom deze afvalbakken. Hier valt het grootste deel van zwerfvuil te ruimen. Een zakje verzameld afval kan je bijvoorbeeld niet kwijt in de restafvalbakken. We zagen dan ook regelmatig lege vuilbakken op het strand met enorm veel bijplaatsing. Deze bijplaatsing was deze zomer een van de grootste oorzaken van zwerfvuil dat eigenlijk zonder extreem grote investeringen kan vermeden worden. Dit was het geval in bijna alle kustgemeentes. Zwerfvuil rondom de afvalbakken wordt door de gemeentelijke diensten tegen de late avond meestal niet meer verwijderd en meeuwen hebben vrij spel om de geplaatste zakken open te pikken, wat uiteindelijk resulteert in verdere verspreiding van de inhoud ervan”, klinkt het nog in de evaluatie van deze zomer.