Exclusief voor abonnees Strandcoach of mondmaskerbrigadier: de meest ondankbare job van ‘t moment?

“Tot vijfhonderd keer hetzelfde zinnetje herhalen en soms eens uitgescholden worden. Het went” Bart Boterman

10 augustus 2020

06u00 0 Oostende De meest ondankbare vakantiejob van het moment? Die titel zou wel eens naar het ‘zomerteam’ aan de kust kunnen gaan. Strandcoaches, voornamelijk jobstudenten, die puffende, zwetende toeristen duidelijk moeten maken dat ze hun mondmasker moeten ophouden bij een loodzware hitte van meer dan 35 graden. Wij volgden de Oostendse ‘mondmaskerbrigade’ op wat aangekondigd werd als mogelijk de warmste dag van het jaar. “Tot vijfhonderd keer per dag herhalen we dat zelfde zinnetje. En ja, we worden al eens uitgescholden. Maar als je niet rustig kan blijven, moet je deze vakantiejob niet kiezen.”

We komen aan op de Zeedijk en in één oogopslag zien we minstens een tiental mensen die hun mondmasker niét dragen of onder de neus zetten. Foei! Even de spelregels van Oostende verduidelijken: in de bebouwde kom en op de zeedijk is een mondmasker verplicht. Maar er zijn uitzonderingen. Wie zit op het strand, mag ‘m afzetten, ook wanneer je naar de waterlijn wandelt om te gaan zwemmen. Afstandsregels gelden uiteraard wél. Wie een gewone strandwandeling maakt, moet dan wel weer een mondmasker dragen. Ook een ijsje eten op de Zeedijk mag logischerwijs zonder, alsook een slokje drinken of een sigaret roken. Her en der grijpt een kettingroker het achterpoortje aan om de hele tijd zonder mondbedekking rond te lopen en vanavond wellicht kuchend met een droge bek thuis te komen.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

