Strandcabines mogen een maand langer blijven staan Leen Belpaeme

10 september 2020

18u53 0 Oostende Door de coronamaatregelen konden de strandcabines in Oostende dit jaar pas later in gebruik genomen worden. Stad Oostende zal daarom de niet-commerciële strandcabinehouders uitzonderlijk toelaten om hun cabine te laten staan tot vrijdag 30 oktober.

De opbouw van de strandcabines kon dit jaar zoals steeds starten vanaf de paasvakantie. De strandcabines stonden klaar, maar COVID-19 gooide roet in het eten. De Nationale Veiligheidsraad besliste namelijk dat de Oostendenaars pas vanaf 21 mei konden genieten van het mooie strand aan hun strandcabine. “Daarom mogen de strandcabines dit jaar uitzonderlijk blijven staan tot 30 oktober, in plaats van tot 30 september. Zo hopen we de Oostendenaars wat extra strandplezier te bezorgen. Nu nog duimen dat de zon ons goedgezind is zodat we volop kunnen genieten van een mooie nazomer”, zegt eerste Schepen Björn Anseeuw (N-VA).