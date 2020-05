Strandcabines in Oostende opnieuw toegelaten. En wie in de buurt woont, mag ook even zitten in het zand Leen Belpaeme

21 mei 2020

11u07 4 Oostende Wie in Oostende een van de 1.000 strandcabines heeft, kan deze vanaf vandaag ook opnieuw gebruiken, mits het naleven van een aantal afspraken. Ook gezinnen die in de buurt wonen, mogen op het strand komen spelen en even zitten. Maar picknicken en zonnebaden – voor wie geen strandcabine heeft – blijft verboden door de Nationale Veiligheidsraad.

In de nieuwste instructies van de federale overheid staan twee belangrijke aanpassingen. Eigenaars en huurders met een huurcontract van minimaal één jaar mogen naar hun tweede verblijf reizen. En ook het gebruik van strandcabines is opnieuw toegelaten. Het zijn de burgemeesters die de voorwaarden voor het gebruik van de strandcabines bepalen.

Voorwaarden

Daarom werd in Oostende meteen een burgemeestersbesluit met onmiddellijke ingang genomen. Daarin werden enkele voorwaarden vastgelegd. De toelating geldt enkel voor strandcabines die verhuurd zijn voor het hele seizoen. “Iedereen moet zich uiteraard ook aan de coronamaatregelen houden”, laat burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) weten. “Je mag aan de strandcabine zitten, maar enkel samen met mensen die onder één dak wonen of samen een ‘bubbel’ vormen. Verscheidene bubbels mogen niet vermengd worden. Er moet in het bijzonder op gelet worden dat kinderen niet samen tussen de cabines spelen.”

Vandaag zijn er niet voldoende sanitaire installaties aan het strand. Je moet er dus voor zorgen dat je thuis naar het toilet kan of een mobiel toilet gebruikt in de cabine Bart Tommelein (Open Vld), burgemeester van Oostende

Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de hygiënische maatregelen kan houden. “Zo neem je best handgel mee. Vandaag zijn er niet voldoende sanitaire installaties aan het strand, de horeca is immers nog niet open en het badseizoen is nog niet gestart. Je moet er dus voor zorgen dat je thuis naar het toilet kan of een mobiel toilet gebruikt in de cabine. Wildplassen wordt streng bestraft. We raden ook sterk aan om een strandzeil te gebruiken. Het maakt het makkelijker om de nodige afstand te houden en het verhoogt de veiligheid.” De politie zal toezien op de naleving van de maatregelen.

In fases

“Voor heel wat Oostendenaars is het strand ‘hun tuin’, velen wonen zelf in een appartement. We hebben daarom besloten dat niet alleen houders van een strandcabine, maar ook mensen die in de buurt wonen of een tweede verblijf hebben voortaan kort op het strand mogen zitten of hun kinderen laten spelen. De Nationale Veiligheidsraad verbiedt evenwel nog steeds om te zonnebaden of te picknicken. Die mensen mogen zich dus niet op het strand ‘installeren’. Er zijn ook niet genoeg sanitaire voorzieningen om dat mogelijk te maken. We moeten een evenwicht vinden in de maatregelen. We willen dit gefaseerd aanpakken om ervoor te zorgen dat het strand niet meteen vol zit. We zullen nu eerst kijken hoe het weekend verloopt", aldus Tommelein.

