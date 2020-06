Strandbars zijn volop aan het opbouwen op het strand. “We mogen verloren tijd inhalen in september, nu enkel nog hopen op mooi weer” Leen Belpaeme

10 juni 2020

17u41 0 Oostende De strandbars mochten normaal gezien al op 15 mei de deuren openen, maar het is al geen verrassing meer, de coronacrisis stak daar een stokje voor. Maandag begonnen de uitbaters met de opbouw en vrijdagavond gaan heel wat strandbars open. “We zijn een maand kwijt, maar we kregen de toestemming om 27 dagen langer te blijven staan in september als compensatie.”

Vijf jaar geleden was Blue Buddha Beach Club de eerste beachbar in Oostende. Niet veel later volgden de andere bars. Vorig jaar kwam Marie-K Beach erbij in Mariakerke en dit jaar werden opnieuw twee concessies extra uitgeschreven op het Klein Strand en tegenover de 17 oktoberstraat. De uitbaters bouwen op 4 dagen de volledige constructie op om zo snel mogelijk klanten te kunnen ontvangen. De twee nieuwe uitbatingen starten een week later. “We zijn inderdaad een maand kwijt, maar gelukkig mogen we ook wat langer op het strand blijven. We hopen dus op een mooi najaar. Het was alvast jammer dat zo veel zonnige dagen verloren zijn met de verlengde weekends, maar we vliegen er nu in", vertelt Frank Thiers van Blue Buddha. Sowieso zal de zomer er anders uitzien. “We zetten hier in op een Loungesfeer met heel wat feestjes en dj’s die langskomen. Dat zal er dit jaar niet meteen inzitten. Mensen moeten aan hun tafel blijven zitten. We hebben hier wel gezorgd voor de nodige afstand en tussenschotten op de banken. Zo zitten mensen echt op hun gemak zonder zorgen dat de mensen te dicht komen. We mogen ook geen menukaarten voorzien, maar we kunnen op de tussenschotten wel menukaarten ophangen.”

De voorbereidingen gebeuren dit jaar dubbel zo snel. “Normaal gezien rekenen we op een 8-tal dagen voor de opbouw, maar nu doen we het in 4 dagen. Gelukkig hebben we al wat ervaring waardoor ik weet wat er moet gebeuren.” Nu is het vooral hopen op goed weer. “Als het slecht weer is dan komt niemand aan het strand zitten. We moeten op een korte periode onze omzet maken. Er komen heel wat kosten kijken bij een strandbar. Je hebt niet enkel de concessie, maar ook de kosten voor de op- en afbouw en het stockeren van het materiaal. We zijn alvast voorbereid om er weer in te vliegen.” Frank zal ook de nieuwe strandbar aan de 17 oktoberstraat uitbaten. “Buddha Mar wordt een rustige variant van de Blue Buddha”

Iets verderop wordt ook Bondi Beach klaargemaakt om er vanaf vrijdagmiddag in te vliegen. “We zijn heel blij dat we de verloren tijd in september zullen kunnen inhalen. De opbouw gebeurt in vijf dagen, maar dat was voorgaande jaren ook zo, dus we zijn het al gewoon. Nu moeten we vooral nog hopen op mooi weer", vertelt Melanie Annys van Bondi Beach. De beachbar begint nu aan hun derde jaar. “Ik werkte voordien ook al in een strandbar, dus ik heb al de nodige ervaring. Dat is ook wel handig, want het is in drie maanden tijd dat we het moeten doen en dat is keihard werken.”