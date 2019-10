Straffe akoestische sessie van ‘Goodbye June' in Compact Center naar aanleiding van release show in Brugge Timmy Van Assche

25 oktober 2019

23u29 3 Oostende Liefhebbers van het stevige genre noteren maar beter donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november in hun agenda. Dan komt namelijk de zeer getalenteerde Amerikaanse rockformatie ‘Goodbye June’ naar ons land: eerst voor een akoestische sessie in platenzaak Compact Center in Oostende, daarna voor een release show van hun nieuwste album in De Kelk in Brugge.

Goodbye June mag gerust als een straffe band omschreven worden. De groep uit Nashville tourde vorig jaar al met Greta Van Fleet door Amerika en Europa. In 2016 speelden ze ook al het voorprogramma van ZZ Top - een knappe referentie. Afgelopen zomer waren de ruige rakkers ook te bewonderen op het Download Festival. Nu wist De Kelk in Brugge de band te strikken voor hun enige cluboptreden in ons land, komende vrijdag 1 november om 20 uur in de Langestraat 69. Maar daags voor de show, waarbij de groep haar nieuwste plaat ‘Community Inn’ komt voorstellen, houden ze halt in Compact Center, de enige platenzaak van Oostende in de Vindictivelaan 10. “Omdat wij de ticketverkoop van De Kelk mee ondersteunen, had ik het evenement gedeeld op onze Facebookpagina”, vertelt Yves Deckmyn van Compact Center. “Dat is het Amerikaanse management van Goodbye June niet ontgaan en ze merkten meteen op dat wij in het verleden al enkele ‘in-store’ sessies organiseerden. Daarop namen ze met ons contact op om hier ook een akoestische sessie te spelen.”

De passage in Oostende staat gepland om 19 uur. Een kleine honderd man kan de zaak binnen. “Voor de akoestische sessie van Hamish Anderson, begin deze maand, kwamen de eerste bezoekers al drie uur op voorhand naar onze winkel”, verrast Yves. “Weet je, het is de eerste keer dat we zo’n stevige rockband in onze winkel te gast hebben. Met eerder bijvoorbeeld bluesgroepen te gast, proberen we echt een breed publiek te bereiken en alle genres aan bod te laten komen." Een kaartje voor het akoestische optreden kan je bekomen door een bezoek te brengen aan de platenzaak of via 059/80.56.49. Tickets voor het optreden in De Kelk zijn onder meer verkrijgbaar via www.ticketsbrugge.be.