Straf! Jacqueline (90) trekt al 43 jaar baantjes in Oostends zwembad, élke dag Leen Belpaeme

19 september 2019

13u01 3 Oostende Met haar 90 jaar is Jacqueline Decombel een van de opmerkelijkste zwembadbezoekers in Oostende. Meer nog: ze komt sinds de opening van het zwembad in 1976 dagelijks haar baantjes trekken. Waar kon haar 90ste verjaardag dan ook beter gevierd worden dan in het water?

Jacqueline Decombel, geboren op 19 september 1929, zwemt al 43 jaar élke dag in het Oostendse bad. Haar dagelijkse zwemvrienden organiseerden voor de bijzondere gebeurtenis een klein verjaardagsmoment. Ook schepen van Vrije tijd Bart Plasschaert was aanwezig om Jacqueline in de bloemetjes te zetten. “Ik denk dat Jacqueline een unicum is. We zien sowieso niet veel 90-jarigen in de zwembaden. Nochtans is zwemmen voor elke leeftijd een erg toegankelijke sport. Het is weinig belastend voor de gewrichten en je kan zelf het tempo bepalen.”

Volgend jaar zal het nieuwe Oostendse zwembad ook rolstoeltoegankelijk zijn, zodat ook mensen met een fysieke beperking in het water kunnen. “Hopelijk nemen heel wat senioren het voorbeeld van Jacqueline Decombel over”, aldus schepen Plasschaert.