Storm trekt over kust: her en der schade, strekdammen en kustbaan in Oostende afgesloten Bart Boterman

09 december 2019

16u25 0 Oostende Een storm met windstoten tot 100 kilometer per uur trekt momenteel over de kust. De brandweerdiensten uit de regio krijgen tientallen oproepen te verwerken. In Oostende zijn de twee strekdammen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen, net zoals de kustbaan richting Middelkerke.

“De schade in Oostende blijft voorlopig beperkt tot omgewaaide kerstbomen, losgeslagen kerstverlichting, afgebroken takken van bomen, verkeersborden die op de grond liggen en weggewaaide dakpannen of panelen. In de Kemmelbergstraat is rond 13.30 uur een stuk gevel van een appartementsgebouw naar beneden gekomen, door het plat dak van een buurtwinkeltje. We hebben het dak voorlopig water- en winddicht gemaakt”, zegt kapitein Dries Van der Veken van de brandweer van Oostende.

Gelukkig net middagpauze

“Gelukkig waren we op dat moment net in middagpauze en was er niemand in de zaak. Anders was dit wellicht compleet anders afgelopen, ik mag er niet aan denken wat er was gebeurd als hier iemand onder stond”, zegt zaakvoerder Patrick Boudengen. “Zwarte stenen en betonblokken zijn dwars door het plafond naar beneden gestort. De ravage is groot, maar de brandweer heeft snel ingegrepen. De verzekeringsmaatschappij is ingelicht en er komt een firma om het dak verder te herstellen. Gelukkig kan de winkel open blijven”, aldus de zaakvoerder.

Kerstversiering waait weg

Voorts vloog heel wat kerstversiering in het rond. Twee grote kerstballen die in de fontein nabij het Casino Kursaal staan, werden opgetild door de wind. Eentje landde in de fontein, de andere op de openbare weg. In de Troonstraat waaide dan weer een werftoilet om en belandde die op de tramsporen. Arbeiders van de nabijgelegen werf plaatsen het werftoilet terug.

Winter in het Park gaat door

Het nummer 1722 blijft nog de hele dag en avond van kracht voor niet-dringende oproepen over stormschade. Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) gaat Winter in het Park voorlopig nog door, al kan die situatie in noodgevallen veranderen.