Storm Ciara trekt over de Westkust: voorlopig enkel kleine schadegevallen Siebe De Voogt

09 februari 2020

12u05 1 Oostende Storm Ciara is stilaan de provincie aan het binnentrekken. De zwaarste windstoten worden zondagnamiddag en -nacht verwacht. De eerste rukwinden zorgen her en der al voor wat kleinere schade aan de Westkust.

De brandweerzone Westhoek kreeg omstreeks 12 uur volgens woordvoerder Kristof Louagie al een 25-tal oproepen te verwerken, voornamelijk aan de kust. Het ging om kleine schadegevallen als weggewaaide dakpannen, omgewaaide werfhekkens of omvergeblazen mobiele toiletten.

Even na 10 uur moest de brandweer uitrukken naar de Middelkerkestraat in Koksijde. De stormwind had er een dixi-toilet en enkele werfhekkens omvergeblazen. Verder noteerde de brandweer al oproepen voor stormschade in onder meer de Olevierlaan in De Panne, de Laure Fredericqlaan in Diksmuide en de Dewittelaan in Oostduinkerke. Op die laatste plaats kwam de dakbedekking van een appartementsgebouw los. De brandweer legde het materiaal vast met zandzakjes (zie video hierboven, red.). Ook uit onder meer de Kerkstraat in Houthulst, Hagedoornstraat in Koksijde en Vuilpanstraat in Kortemark liepen oproepen binnen.

De brandweer van de Hulpverleningszone 1 moest in de loop van de voormiddag ook al uitrukken naar Oostende. Ook daar gaat het voorlopig om kleinere schadegevallen. Het stadsbestuur besliste intussen om alle steps van het bedrijf Circ van straat te halen. “Stepliefhebbers zullen tot dinsdag moeten wachten", zegt de bevoegde schepen Björn Anseeuw (N-VA).