Storm Ciara is nog niet helemaal voorbij, dus neemt stad maatregelen Timmy Van Assche

11 februari 2020

11u59 0 Oostende Het ergste is dan misschien voorbij, maar in de nasleep van storm Ciara waait er nog steeds een sterke wind aan de kust. “Om geen enkel risico te nemen, blijft er een aantal stormmaatregelen van kracht”, laat de stad weten.

Vandaag waait de wind met 8 tot 9 beaufort en zijn er ook rukwinden tot 100 kilometer per uur. Ook de komende dagen wordt nog veel wind verwacht. “In Sportpark De Schorre vinden voorlopig nog steeds geen activiteiten plaats. Er wordt ook afgeraden om in andere parken te wandelen. De strekdammen blijven afgesloten.” Aan de bewoners wordt aangeraden om alle losse voorwerpen op terrassen of in tuinen vast te maken of binnen te plaatsen. Op het strand worden bulldozers ingezet om het strand te nivelleren, om klifvorming tegen te gaan. Ook de veerboot tussen het Centrum en de Oosteroever vaart vandaag niet.