Storm Ciara, het walhalla voor surfers. “Al dagen aan het uitkijken naar dit moment” Bart Boterman

10 februari 2020

16u08 0 Oostende Met windsnelheden tot 100 kilometer per uur is het strand voor sommigen een plaats om absoluut te mijden. Voor windsurfers daarentegen is storm Ciara het walhalla. Surfer David Michielssens (38) uit Brugge was maandagnamiddag met vrienden naar Oostende afgezakt om zich uit te leven. “We waren al dagen aan het uitkijken naar dit moment. Zo’n omstandigheden komen hoogstens een paar keer per jaar voor”, vertelt hij.

Bruggeling David is brandweerman bij Zone 1 van beroep en had er nochtans een drukke nachtshift opzitten, met heel wat interventies voor stormschade. Uitrusten en bekomen van die nacht, dat hoefde voor hem niet. “De lokroep van de onstuimige zee en de strakke west-zuidenwestenwind was te groot”, vertelt hij. Gestuwd door de wind surft hij zo’n honderd meter ver in zee op zoek naar hoge golven. Wat als hij daar in het water belandt en door de zee wordt meegesleurd? Gevaarlijk, toch?

Altijd een beetje opletten

“We zijn hier met een groepje vrienden en iedereen houdt mekaar in het oog voor mocht er iets gebeuren. Stel dat iemand in het water terecht komt en niet recht raakt, dan spoelt hij of zij gewoon enkele honderden meters verder aan op het strand. Toch is het altijd een beetje opletten geblazen, voor golfbrekers bijvoorbeeld. Maar bij vloed, zoals nu, staat het zeewater boven de golfbrekers en surf je er gewoon over”, aldus David Michielssens, die al meer dan twintig jaar surft.

Stroming

“De west-zuidwestenwind maakt het ideaal om in Oostende te surfen, omdat de wind parallel staat met het strand. Dinsdag zal de wind eerder uit het westen komen en dan is het strand van Duinbergen bij Knokke nog meer geschikt. Ook daar zullen we van de partij zijn. Ik verwacht dinsdag overigens nog betere omstandigheden want dan zal de stroming afnemen. Te veel stroming zorgt er immers voor dat de golven breken”, besluit David.