Storm aan zee? Hét moment om de surfplank boven te halen Timmy Van Assche

23 februari 2020

17u24 3 Oostende Terwijl de meesten mensen gezellig binnen blijven tijdens het stormweer, is het voor de betere watersporter net hét moment om de surfplank van stal te halen.

Storm Ciara wist al enkele doorwinterde surfers naar de kust te lokken, dat kon je eerder al lezen in deze krant. Maar ook de naamloze storm van dit weekend wist de watersportliefhebbers te bekoren. Zo werd niet alleen aan windsurfen gedaan, maar ook aan kitesurfen. Bij windsnelheden die flirten met de honderd kilometer per uur is het natuurlijk ideaal voor geoefende sporters om de golven te trotseren. Ook de windrichting speelde een belangrijke rol in het waterplezier.