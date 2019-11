Stomdronken bestuurder (39) moet ontnuchteren in cel Bart Boterman

01 november 2019

18u51 0 Oostende Een 39-jarige man moest vrijdagnamiddag enkele uren ontnuchteren in de politiecel in Oostende. Hij werd stomdronken in zijn Mini Cooper aangetroffen in de Kaïrostraat in Oostende, iets voor 13 uur.

De auto trok de aandacht omdat die schuin langs de weg stond geparkeerd, met de motor nog draaiende. Met de man was weinig aan te vangen dus drong een bestuurlijke aanhouding zich op. Zijn rijbewijs werd 15 dagen ingetrokken. In de avond en nacht ervoor werden nog drie bestuurders betrapt op rijden onder invloed.

Een 45-jarige man uit Bredene had iets voor 22 uur prijs in de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Hij werd gecontroleerd na een verkeersovertreding en blies positief. Hij had geen rijbewijs bij zich dus werd zijn wagen voor 12 uur ingehouden. Rond 1.30 uur donderdagnacht volgde de controle van een 54-jarige bestuurder uit Dendermonde op het Kennedyrondpunt. Zijn rijbewijs werd 6 uur ingehouden voor alcohol achter het stuur. Rond 5 uur dan, in de Frère Orbanstraat, zag een 40-jarige Oostendenaar zijn rijbewijs ingehouden voor meteen 15 dagen na een positieve ademtest met hoog promille.