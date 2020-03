Stoffelijke resten gevonden in Spuikom Oostende tijdens zoektocht naar vermoorde Emmy (67) Bart Boterman

12 maart 2020

11u30 200 Oostende Aan de Spuikom in Oostende zijn donderdag stoffelijke resten gevonden tijdens de zoektocht naar het lichaam van de vermoorde Emmy Geboers (67), de vrouw uit de Voorhavenlaan die op gruwelijke wijze om het leven werd gebracht door haar buurman Khaldoon K. (38). Politie, parket, brandweer, civiele bescherming en de Cel Vermiste Personen verzamelden aan de Spuikom. De buurman zou aan de speurders hebben bekend dat hij haar stoffelijke resten dumpte in het bassin. Naar een motief is het nog steeds gissen.

De verdachte werd dinsdag al opgepakt, een dag na de vermissing van Emmy Geboers. Het parket van Brugge sprak vrij snel van een onrustwekkende verdwijning. Niets meer van zich laten horen, dat was niets voor Emmy. Medebewoners van het appartementsblok verklaarden aan de politie dat ze maar eens bij de bovenbuur van Emmy moesten kijken. In het appartement van Khaldoon K. (38), die al enkele jaren in Oostende woont, werden sporen van geweld en bloed gevonden.

Konijn

De man gedroeg zich ook verdacht en was vrij zenuwachtig. Bij zijn arrestatie dinsdag verklaarde hij dat hij een konijn had gedood, maar daar geloofden de speurders niet in. Uiteindelijk bekende hij de moord. Hij dumpte de stoffelijke resten in de Spuikom, gaf hij toe. Vandaag wordt verdachte Khaldoon K. voor de onderzoeksrechter geleid op verdenking van moord. Het is onduidelijk wat zijn motief is.

Heeft zij hem willen helpen?

Volgens onze info sleept de fabrieksarbeider een drugsverleden mee. Buurtbewoners zeggen dat de man ook geregeld problemen veroorzaakte, zoals geluidsoverlast. Slachtoffer Emmy Geboers zou de rol van syndicus op zich hebben genomen en wordt door buren omschreven als een vriendelijke, sportieve dame. Ze zou haar bovenbuur hebben willen helpen toen hij kreeg te kampen met wateroverlast.

Emmy is afkomstig uit de regio van Lommel, was gescheiden en leefde sinds 2008 in het appartement in de Voorhavenlaan. Ze heeft twee volwassen dochters die in het Antwerpse wonen.