Stevige slippartij: auto op dak in gracht Bart Boterman

05 december 2019

Langs de Gistelsesteenweg ter hoogte van Zandvoorde is donderdagochtend een auto op zijn dak in de gracht beland. De bestuurder is als bij wonder ongedeerd.

Het voertuig kwam uit de richting van Oostende en begon te slippen door het ijzige wegdek, ter hoogte van de Kapittelstraat. Daarop ging de wagen over de kop en kwam hij omgekeerd in de gracht terecht. De bestuurder kon op eigen houtje uit zijn wrak kruipen en de hulpdiensten verwittigen. Hij was gelukkig ongedeerd. De wagen is daarentegen total loss. Depannagebedrijf Degrave sleepte het voertuig weg.