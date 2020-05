Steun de lokale muziekscene: Stadsbrouwerij ’t Koelschip verkoopt bierpakketten voor Oostendse bands en dj’s Timmy Van Assche

08 mei 2020

11u37 0 Oostende Ook de muziekwereld wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Heel wat bands en dj’s, maar ook ondersteunende technici, zien optredens en dus ook een stuk inkomen wegvallen. Stadsbrouwer ’t Koelschip, zelf ook coronaslachtoffer, steekt de Oostendse muziekscene een hart onder de riem met de verkoop van bierpakketten.

“Omdat alle horecazaken gesloten zijn, zitten we zelf met een ruime stock aan kwaliteitsbieren”, vertelt Ive Mostrey van ’t Koelschip. “We gingen dus op zoek naar creatieve oplossingen. Omdat we zelf grote muziekliefhebber en fan zijn van verschillende lokale bands, kwamen we snel op het idee om hen te steunen. Concreet kan iedereen bij ons een bierpakket kopen van 15 euro voor zes flessen, 20 euro voor tien flessen of 36 euro voor 24 flessen van telkens 33 centiliter.

Uitgerekend gaat er maar liefst 1,35 euro per verkochte fles naar lokale bands, dj’s en ondersteunende medewerkers. Op een pakket van 15 euro gaat bijvoorbeeld 8,10 euro naar de muziekscene.” Verschillende lokale artiesten krijgen er een duwtje in de rug mee: BRLRS, Eastwood, Kovver, Barak Friture, Dubbe en zijn bands, dj Gueush, producer Ace Zec en tourmanager Philippe Chebbour om maar enkele te noemen. “We zitten nog maar in een beginfase. Gaandeweg komen er meer artiesten en muziektechnici bij. Geïnteresseerde bands mogen zich altijd aanmelden”, benadrukt Ive.

Geïnteresseerden kunnen kiezen uit tien verschillende zelfgebrouwen bieren van een IPA en aperitiefbier tot saison en klassieke tripel. Kopers bepalen zelf welk logo van een band op de flesjes komen. “Voor het bedrukken van de flesjes zijn we nog op zoek naar een sponsor”, geeft Ive nog mee. “Overigens, we verliezen onze collega’s uit de horeca niet uit het oog. Voor horecaprofessionals hebben we een aparte prijslijst om hen bij de heropstart een duwtje te geven.” Stadsbrouwerij ’t Koelschip zal zelf nog even moeten wachten om te heropenen. De zaak wordt namelijk ingedeeld bij horeca en niet als klassieke winkel beschouwd. Info en bestellingen: cowboyhenk@blondekuif.be.